Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

Sau 52 cuộc thi tuần, tháng và quý, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 khép lại với trận chung kết vào sáng nay 26/10. Vòng nguyệt quế danh giá đã tìm thấy chủ nhân mới.
Bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là 4 thí sinh: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, TP Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).
Khán đài chật kín hàng trăm khán giả. Bạn bè của các thí sinh cổ vũ náo nhiệt, hết mình với băng rôn, cờ, trống, khiến không khí trường quay rất sôi nổi.
Mỗi thí sính sẽ có một lượt Khởi động với 6 câu hỏi, mỗi câu 10 điểm. Thí sinh trả lời đúng sẽ giành điểm, sai không bị trừ. Sau lượt riêng, bốn thí sinh thi đấu lượt chung với 12 câu. Thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời, nếu trả lời đúng sẽ nhận thêm 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm.
Bước vào lượt khởi động chung, Bảo Khánh dẫn đầu với 65 điểm, Duy Khoa xếp thứ 2 với 60 điểm. Nhựt Lam 35 điểm và Thanh Tùng 30 điểm.
Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Thanh Tùng xuất sắc bứt phá, vươn lên dẫn đầu.
Ở phần thi Tăng Tốc, Thanh Tùng tiếp tục giữ vững phong độ dẫn đầu đoàn leo núi với 210 điểm.
Câu hỏi cuối cùng, Duy Khoa chọn ngôi sao hy vọng. Duy Khoa trả lời đúng, nâng tổng điểm giành được là 60. Kết quả, nam sinh Chuyên Quốc học Huế mang về 180 điểm.
Cũng trong phần thi Về đích, Nhựt Lam chọn gói 3 câu 30 điểm cho phần thi. Tuy nhiên, Nhựt Lam trả lời không chính xác câu hỏi cuối cùng và trao cơ hội lại cho Bảo Khánh.
Bước ngoặt đến từ phần thi Về đích, Trần Bùi Bảo Khánh bất ngờ bứt phá, vươn lên dẫn đầu với số điểm 215 và trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.
Với bản lĩnh vững vàng và cú bứt tốc quyết định ở phần thi Về đích, nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh (Hà Nội) trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 25, với vòng nguyệt quế kèm giải thưởng trị giá 50.000 USD.
