Cuộc đua tri thức căng thẳng của tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

Mỗi thí sính sẽ có một lượt Khởi động với 6 câu hỏi, mỗi câu 10 điểm. Thí sinh trả lời đúng sẽ giành điểm, sai không bị trừ. Sau lượt riêng, bốn thí sinh thi đấu lượt chung với 12 câu. Thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời, nếu trả lời đúng sẽ nhận thêm 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm.