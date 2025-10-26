Trực tiếp: Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025

Sau 52 cuộc thi tuần, tháng và quý, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ khép lại với trận chung kết vào sáng 26/10 để tìm ra quán quân cho vòng nguyệt quế.

4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, TP Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Kết quả bốc thăm vị trí thi đấu của 4 thí sinh tranh tài chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. (Ảnh: VTV)

Là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết năm nay, Lê Quang Duy Khoa giúp Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế năm thứ ba liên tiếp có điểm cầu truyền hình Olympia. Nam sinh giành chiến thắng ở cuộc thi Quý I với 160 điểm, về nhất cuộc thi tuần với 280 điểm, về nhất cuộc thi tháng với 270 điểm.

Thí sinh thứ hai giành quyền dự thi chung kết năm là Nguyễn Nhựt Lam. Đây là lần đầu tiên trường này có điểm cầu truyền hình trực tiếp Olympia. Nhựt Lam chiến thắng cuộc thi Quý II với 290 điểm, từng về nhì tuần với 220 điểm, nhất tháng với 230 điểm.

Đoàn Thanh Tùng là chủ nhân của vòng nguyệt quế Quý III với 255 điểm. Nam sinh từng về nhất tuần với 215 điểm, nhì tháng với 165 điểm. Thanh Tùng là học sinh thứ 2 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vào vòng chung kết, đưa cầu truyền hình về cho trường và tỉnh nhà.

Trần Bùi Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng ghi danh vào trận chung kết năm Olympia 25. Bảo Khánh trải qua một cuộc thi Quý IV đầy kịch tính với 5 nhà leo núi thay vì 4 như thường lệ. Nam sinh Hà Nội - Amsterdam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng, hiểu biết để giành chiến thắng thuyết phục với 270 điểm. Trước đó, Bảo Khánh có những chiến thắng ấn tượng ở thi tuần với 250 điểm và cuộc thi tháng 295 điểm.

Bạn dự đoán thí sinh nào giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025