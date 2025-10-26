Hành trình chinh phục vòng nguyệt quế Olympia 2025 của Trần Bùi Bảo Khánh

"Em cảm thấy rất vui và tuyệt vời. Chiến thắng này không chỉ dành cho cá nhân em mà còn cho cả những người thân, bạn bè đã yêu quý và đồng hành cùng em trong suốt chặng đường vừa qua", nhà vô địch Bảo Khánh chia sẻ sau chặng hành trình leo núi của mình