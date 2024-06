Mỗi ngày một thìa dầu ăn này không sợ béo mà còn nhiều lợi ích cho sức khỏe

(VTC News) -

Theo bài viết trên website Bệnh viện Vinmec, dầu ô liu là thành phần chính của chế độ ăn Địa Trung Hải, giàu chất chống oxy hóa. Chất béo chính trong dầu ô liu là acid béo không bão hòa đơn (MUFA). Các chất chống oxy hóa trong dầu ô liu có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào - là yếu tố dẫn đến loạt các tình trạng sức khỏe và bệnh tật.

Ô liu là loại cây trồng truyền thống của khu vực Địa Trung Hải. Người ta làm dầu ô liu bằng cách ép toàn bộ trái ô liu. Dầu ô liu được sử dụng phổ biến nhất cho những người mắc bệnh tim, cholesterol cao và huyết áp cao.

Dầu ô liu được sử dụng trong nấu ăn, mỹ phẩm, thuốc, xà phòng và làm nhiên liệu cho đèn truyền thống. Dầu ô liu ban đầu đến từ Địa Trung Hải, cho đến nay nó phổ biến trên toàn thế giới.

Dầu ô liu được sử dụng trong nấu ăn, mỹ phẩm, thuốc, xà phòng và làm nhiên liệu cho đèn truyền thống. (Ảnh minh hoạ)

Trong thực phẩm, dầu ô liu sử dụng làm dầu ăn và dầu trộn salad. Dầu ăn ô liu được phân loại theo hàm lượng acid oleic tự do. Dầu ô liu Extra virgin chứa tối đa 1% acid oleic tự do, dầu ô liu nguyên chất chứa 2% và dầu ô liu thông thường chứa 3,3%. Dầu ô liu chưa tinh chế sẽ có tỷ lệ acid oleic tự do cao hơn 3,3%, được coi là "không phù hợp cho con người".

Thường xuyên dùng dầu ô liu sẽ mang lại nhiều công dụng:

Ung thư vú: Phụ nữ sử dụng nhiều dầu ô liu trong chế độ ăn hàng ngày dường như có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn so với những người không sử dụng.

Bệnh tim: Người sử dụng dầu ô liu trong chế độ ăn hàng ngày dường như có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn so với những người sử dụng loại dầu khác. Hơn nữa, sử dụng dầu ô liu còn giúp giảm cholesterol. Lý do, cholesterol cao và huyết áp cao là yếu tố nguy cơ của bệnh tim.

Táo bón: Uống dầu ô liu bằng đường uống có thể giúp làm mềm phân ở những người bị táo bón.

Bệnh tiểu đường: Những người ăn lượng dầu ô liu cao hơn (khoảng 15-20 gam mỗi ngày) nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn so với những người không sử dụng loại dầu này. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều hơn 20 gam mỗi ngày sẽ không tăng lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu gần đây cho thấy dầu ô liu có thể cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Cholesterol cao: Sử dụng dầu ô liu trong chế độ ăn thay vì chất béo bão hòa có thể làm giảm mức cholesterol toàn phần ở những người bị cholesterol cao. Tuy nhiên, với một số loại dầu ăn kiêng khác cũng có thể giúp làm giảm cholesterol toàn phần tốt hơn dầu ô liu.

Huyết áp cao: Thêm lượng lớn dầu ô liu nguyên chất vào chế độ ăn uống cùng với việc tiếp tục thực hiện các phương pháp điều trị thông thường cho huyết áp cao có thể cải thiện tình trạng huyết áp ở người bị huyết áp cao trong khoảng thời gian là 6 tháng.

Trong một số trường hợp, người bị huyết áp cao nhẹ đến trung bình mà sử dụng dầu ô liu, có thể giảm liều thuốc huyết áp hoặc thậm chí ngừng dùng thuốc hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn không nên tự ý điều chỉnh thuốc của mà chưa có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Từ những thông tin trên, hy vọng bạn sẽ có thêm thông tin về "mỗi ngày một thìa dầu ăn này không sợ béo mà còn có nhiều công dụng cho sức khỏe". Bạn hãy sử dụng thực phẩm nói chung và các loại dầu ăn nói riêng phù hợp để đem lại sức khoẻ tốt cho cơ thể.