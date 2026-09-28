Môi giới 'chọn mặt gửi vàng' khi thị trường bất động sản cạnh tranh khắc nghiệt

(VTC News) -

Theo nhiều nhân sự kỳ cựu, trong thị trường địa ốc ngày càng cạnh tranh, chọn đúng chủ đầu tư uy tín và đơn vị phân phối đủ mạnh giúp người làm môi giới bất động sản giảm rủi ro về nguồn hàng, thu nhập và thời gian thanh toán hoa hồng. Quan trọng hơn, một nền tảng chuyên nghiệp còn tạo điều kiện để họ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực tư vấn và phát triển thành chuyên gia trong nghề.

Chọn chủ đầu tư uy tín, đơn vị phân phối tiềm lực để đi đường dài

Thị trường bất động sản đang ghi nhận những chuyển động tích cực khi khung pháp lý mới dần thẩm thấu, dòng tiền tích sản quay lại và nguồn cung chất lượng từ các chủ đầu tư uy tín liên tục được bổ sung.

Theo TS. Châu Đình Linh, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, quá trình thanh lọc vừa qua đang loại bỏ những yếu tố thiếu bền vững. “Thời gian tới, dòng tiền sẽ tự khắc tìm về những sản phẩm mang lại giá trị sử dụng đích thực”, vị chuyên gia đánh giá.

Ở góc nhìn của người bám sát thị trường, ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Vietstarland, cũng cho rằng các yếu tố vĩ mô, chính sách tháo gỡ pháp lý của Chính phủ và dòng vốn đổ vào thị trường đều đang chuyển biến tích cực. Các chủ đầu tư lớn liên tục tung ra giỏ hàng mới chất lượng, trong khi sức hấp thụ thực tế cũng tốt lên trông thấy.

Trong chu kỳ mới, dòng tiền dịch chuyển mạnh mẽ về các dự án có quy hoạch bài bản, hạ tầng hiện hữu và pháp lý minh bạch.

Tuy nhiên, quá trình thanh lọc cũng đặt ra bài toán sinh tồn khắc nghiệt cho những người làm nghề môi giới. Tại các sàn giao dịch nhỏ lẻ, không ít môi giới rơi vào cảnh “đói hàng”, chậm nhận hoa hồng, hoặc phải mất nhiều thời gian giải đáp những băn khoăn của khách hàng về pháp lý.

Trong bối cảnh đó, một bộ phận môi giới giàu kinh nghiệm đang thay đổi cách lựa chọn nơi làm việc. Thay vì phụ thuộc vào những dự án nhỏ lẻ hoặc giỏ hàng thiếu ổn định, họ tìm đến các đại lý có năng lực phân phối lớn, nguồn hàng đủ rộng và hệ thống vận hành có khả năng đồng hành trong dài hạn.

Anh Đỗ Văn Thành đang đi theo con đường đó. Sau gần 10 năm gắn bó với đất nền, chung cư thứ cấp, anh buộc phải quen với việc để chốt được hợp đồng thì phải “cắt máu” hoa hồng hoặc phải chờ vài tháng mới nhận được phí môi giới. Nhận thấy tiềm năng từ các đô thị quy mô lớn, anh Thành quyết định chuyển hướng, đầu quân cho một đại lý F1 chuyên phân phối các dự án Vinhomes.

“Trước đây bán hàng thứ cấp, mọi thứ phụ thuộc vào may rủi và deal riêng với từng khách. Giờ chuyển sang đại lý Vinhomes, tôi có rổ hàng chuẩn, chính sách hoa hồng minh bạch, thanh toán đúng hẹn. Đó mới là nền tảng để đi đường dài”, anh Thành chia sẻ.

Điểm tựa thương hiệu, quỹ hàng chất lượng cùng sự hỗ trợ toàn diện từ đại lý độc quyền giúp các môi giới tự tin tư vấn cho khách hàng.

Có nền tảng tốt, môi giới có thêm dư địa phát triển nghề nghiệp

Sau 11 năm phân phối bất động sản, trải qua nhiều chu kỳ thị trường, ông Hoàng Liên Sơn, Tổng Giám đốc Alpha Real - Alpha Land, nhận thấy dòng tiền ngày càng có xu hướng tập trung vào các đại đô thị có hạ tầng hoàn thiện, tiện ích hiện hữu và được phát triển bởi các chủ đầu tư hàng đầu.

Đồng thời, khách hàng ngày càng quan tâm tới quy hoạch, pháp lý, chất lượng sản phẩm và khả năng triển khai thực tế. Khi đó, năng lực cá nhân cần đi cùng một nền tảng đủ mạnh về thương hiệu chủ đầu tư, chất lượng giỏ hàng và hệ thống hỗ trợ bán hàng.

“Trừ Vinhomes ra, hiện đa phần các chủ đầu tư khác đều ít nhiều gặp vấn đề về chậm phí môi giới, pháp lý chưa ổn định hoặc sản phẩm không giao đúng hẹn, nhưng chúng tôi thì không gặp phải điều đó”, ông Sơn bổ sung và cho biết đây cũng là lý do doanh nghiệp ông chỉ bán hàng Vinhomes.

Theo ông Sơn, các dự án Vinhomes thực tế còn “làm tốt hơn những gì quảng cáo lúc bán hàng”. Quỹ hàng lớn tại các đại dự án cũng giúp môi giới yên tâm đồng hành trong 5-10 năm, từ đó có điều kiện trở thành chuyên gia thực thụ của chính dự án mình phân phối.

Quy mô của các siêu dự án Vinhomes đủ để các môi giới sống tốt với nghề trong 5-10 năm.

Bên cạnh đó, nhờ hỗ trợ toàn diện về công cụ bán hàng, truyền thông - marketing tập trung và văn hóa đào tạo bài bản, các đại lý độc quyền còn giúp nhân sự cấp cao ngoài ngành nhanh chóng bắt nhịp và gặt hái thành tựu trong lĩnh vực bất động sản.

Anh Trần Văn Hiếu là một trong những người chuyển nghề thành công. Sau 16 năm giữ vị trí quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia, anh quyết định đầu quân cho PTI Home - một đại lý F1 của Vinhomes. Đây không phải là lựa chọn ngẫu nhiên mà dựa trên kinh nghiệm quản trị dày dặn của anh Hiếu: ưu tiên đại lý phân phối có quy trình vận hành chuyên nghiệp và chủ đầu tư đủ uy tín để phát huy năng lực chăm sóc khách hàng cao cấp.

Nhờ đó, ngay trong tháng đầu tiên, anh đã chốt thành công 5 căn giá trị cao tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

“Chọn đúng chủ đầu tư và đơn vị phân phối là coi như cầm chắc 50% cơ hội thành công. Sản phẩm tốt giúp quá trình bán hàng dễ dàng hơn, còn sự hỗ trợ và đào tạo tại đại lý giúp mình nhanh chóng nắm bắt thị trường, từ đó xây dựng được thương hiệu cá nhân với khách hàng”, anh Hiếu chia sẻ.

Chu kỳ mới của bất động sản đã mở ra với luật chơi ngày càng rõ ràng, tạo cơ hội cho những người làm nghề nghiêm túc. Khi bản lĩnh cá nhân kết hợp cùng một nền tảng đủ tầm, nghề môi giới không còn là công việc thời vụ, mà trở thành sự nghiệp có thể gắn bó trọn đời.