MIT: Tính bền vững chuỗi cung ứng vẫn là ưu tiên hàng đầu

Theo báo cáo về tính bền vững Sustainability Still Matters của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), 85% doanh nghiệp trên toàn cầu vẫn duy trì hoặc tăng cường các hoạt động bền vững trong chuỗi cung ứng so với các năm trước.

Các nhà nghiên cứu MIT cho rằng để đạt tiến bộ rõ rệt, doanh nghiệp cần cải thiện cách đo lường hiệu quả bền vững – đặc biệt là các chỉ số liên quan đến phát thải khí nhà kính.

Doanh nghiệp toàn cầu đang tăng tốc số hóa ESG. (Nguồn: SED)

Báo cáo được thực hiện bởi MIT Sustainable Supply Chain Lab và Hội đồng Quản lý Chuỗi cung ứng chuyên nghiệp, với phản hồi từ 1.203 chuyên gia tại 97 quốc gia.

Dù khoảng 40% doanh nghiệp đã đo lường được phát thải Scope 1 và Scope 2 – tức lượng khí nhà kính phát sinh trực tiếp từ hoạt động nội bộ (như đốt nhiên liệu, vận hành máy móc) và gián tiếp từ năng lượng mua vào (như điện, hơi nước) – thì vẫn còn rất ít đơn vị theo dõi Scope 3. Đây là loại phát thải gián tiếp phát sinh từ toàn bộ chuỗi cung ứng bên ngoài, như hoạt động của nhà cung cấp, vận chuyển hàng hóa, sử dụng sản phẩm sau bán... và thường chiếm tới 75% tổng lượng khí thải của doanh nghiệp.

Việc bỏ qua Scope 3 khiến bức tranh khí thải trở nên thiếu toàn diện, làm giảm hiệu quả của các chiến lược giảm phát thải.

Khoảng 70% doanh nghiệp cho biết họ không có đủ dữ liệu từ các nhà cung cấp để tính toán đầy đủ tác động khí hậu của chuỗi cung ứng.

Tại Bắc Mỹ, 50% doanh nghiệp vẫn dùng bảng tính Excel để tính toán khí thải, trong khi chỉ 32% doanh nghiệp châu Âu còn sử dụng phương pháp này – phần lớn đã chuyển sang phần mềm đánh giá vòng đời sản phẩm.

Ông Josué Velázquez Martínez – Giám đốc MIT Sustainable Supply Chain Lab – khẳng định: “Có rất nhiều việc cần làm để đạt mục tiêu, nhưng các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang thể hiện rõ quyết tâm hành động”.