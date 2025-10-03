Năng lượng mặt trời lần đầu tiên trở thành nguồn điện chính tại EU

(VTC News) -

Theo số liệu mới nhất từ Eurostat, năng lượng mặt trời đã lần đầu tiên trở thành nguồn điện chính tại Liên minh châu Âu vào tháng 6/2025. Trong quý II năm nay, hơn một nửa sản lượng điện của EU đến từ các nguồn năng lượng tái tạo, với năng lượng mặt trời chiếm 22% – vượt qua năng lượng hạt nhân ở mức 21,6%.

Khai thác năng lượng mặt trời giữa tuyết trắng tại Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP)

Ba quốc gia gồm Đan Mạch (94,7%), Latvia (93,4%) và Áo (91,8%) dẫn đầu về tỷ lệ điện sản xuất từ nguồn tái tạo. Ngoài ra, 15 quốc gia khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Luxembourg và Bỉ là hai nước có mức tăng mạnh nhất, lần lượt là +13,5 và +9,1 điểm phần trăm, chủ yếu nhờ vào sự phát triển của năng lượng mặt trời.

Một nghiên cứu năm 2023 dự báo năng lượng mặt trời sẽ trở thành nguồn năng lượng chính toàn cầu vào năm 2050, khi chi phí giảm và hiệu suất ngày càng được cải thiện. Những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng đồng nghĩa với việc điện từ nhiên liệu hóa thạch sẽ dần mất tính khả thi về mặt kinh tế trong các thập kỷ tới.

Hai báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 7 cho thấy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo toàn cầu đã vượt qua một “điểm bùng phát tích cực”. Tổng Thư ký Antonio Guterres gọi đây là “bình minh của một kỷ nguyên năng lượng mới”.

Tuy nhiên, xu hướng này vẫn vấp phải sự phản đối từ một số nền kinh tế lớn.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, gọi đó là “trò lừa đảo xanh” và cảnh báo rằng các quốc gia theo đuổi xu hướng này sẽ thất bại. Theo nhóm vận động môi trường Climate Power, ngành dầu khí đã chi khoảng 450 triệu USD để gây ảnh hưởng đến ông Trump và các chính trị gia Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.