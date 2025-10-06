Quang hợp nhân tạo: Nhật Bản khởi động sứ mệnh năng lượng mặt trời toàn cầu

(VTC News) -

Quang hợp nhân tạo là công nghệ mô phỏng quá trình tự nhiên của cây xanh: Sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và CO₂ để tạo ra nhiên liệu và vật liệu hữu cơ. Nhật Bản đang dẫn đầu xu hướng này, coi đây là một “sứ mệnh Apollo” mới — tương tự như chương trình chinh phục mặt trăng của Mỹ — nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Có thể thực hiện quang hợp nhân tạo ở quy mô công nghiệp không? (Nguồn: Unsplash)

Trong bối cảnh khí hậu ngày càng khắc nghiệt, từ mưa lớn đến cháy rừng và nhiệt độ tăng cao, quang hợp nhân tạo được xem là một trong số ít công nghệ có khả năng loại bỏ CO₂ khỏi khí quyển. Nếu thành công, nó sẽ tạo ra nguồn năng lượng âm carbon — một bước tiến lớn trong việc đạt mục tiêu Thỏa thuận Paris.

Bộ Môi trường Nhật Bản công bố lộ trình phát triển công nghệ này với các mốc quan trọng: Đến năm 2030 sẽ có ứng dụng xã hội ban đầu và đến năm 2040 sẽ sản xuất hàng loạt các vật liệu cơ bản và hợp chất giá trị cao. Các tiến bộ trong xúc tác điện và quang xúc tác là chìa khóa để giảm chi phí và tăng hiệu quả.

Nếu ethanol từ quang hợp nhân tạo có giá rẻ hơn xăng hoặc bioethanol, nhu cầu toàn cầu sẽ bùng nổ. Vì CO₂, nước và ánh sáng mặt trời có mặt khắp nơi, công nghệ này có thể triển khai ở mọi châu lục, từ châu Á đến châu Phi, giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm căng thẳng địa chính trị.

Để thương mại hóa công nghệ này trước năm 2035, Nhật Bản cần cam kết đầu tư khoảng 1 nghìn tỷ yên mỗi năm (tương đương 6,78 tỷ USD). Đây là mức đầu tư tương đương với chương trình Apollo của Mỹ, và nếu thành công, Nhật Bản có thể trở thành quốc gia sản xuất năng lượng toàn cầu, đồng thời khôi phục vị thế lãnh đạo kinh tế thế giới.