Miss Grand Singapore mặc váy in hình ông Nawat, gây xôn xao trước thềm cuộc thi

(VTC News) -

Người đẹp Nicole Bacon xuất hiện với thiết kế có hình ảnh ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International làm điểm nhấn trên trang phục. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ Miss Grand International khi cuộc thi chuẩn bị bước vào những ngày hoạt động đầu tiên.

Vị trí hình ảnh trên váy khiến thiết kế nhận được nhiều bình luận trái chiều. Một bộ phận khán giả chú ý đến cách Nicole Bacon thể hiện hình ảnh ông Nawat trên trang phục, trong khi một số người đặt câu hỏi về thông điệp mà thiết kế này truyền tải.

Thiết kế váy gây tranh luận của Miss Grand Singapore.

Bên cạnh trang phục, ngoại hình của Nicole Bacon cũng nhận được sự chú ý. Khán giả nhận xét cô sở hữu vẻ đẹp lai với những đường nét khá nổi bật.

Nicole Bacon sinh ra trong gia đình có cha là người Anh và mẹ mang hai dòng máu Singapore - Ấn Độ. Cô từng đăng quang Miss Singapore Tourism Queen năm 2024 và đại diện Singapore tại Miss Tourism International cùng năm, nơi cô nhận sash Dreamgirl of the Year.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Nicole Bacon còn theo đuổi âm nhạc. Năm 2025, cô gia nhập nhóm nhạc nữ K-pop quốc tế NWH:I sau khi được tuyển chọn từ một video thử giọng trực tuyến. Cô trải qua quá trình đào tạo về vũ đạo, thanh nhạc và tiếng Hàn trước khi cùng nhóm ra mắt với ca khúc Like A Flame.

Theo The Straits Times, Nicole từng học sáng tác và công nghệ âm nhạc, đồng thời tiếp tục theo đuổi chương trình cử nhân trực tuyến về sáng tác và sản xuất âm nhạc. Cô cũng có kinh nghiệm biểu diễn và khiêu vũ từ nhỏ.

Nicole Bacon nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng sắc đẹp.

Ngày 27/7/2026, Nicole Bacon được công bố là Miss Grand Singapore 2026 và đại diện quốc gia này tại Miss Grand International.

Miss Grand International 2026 ban đầu được lên kế hoạch tổ chức tại Ấn Độ. Tuy nhiên, ngày 3/9, ban tổ chức thông báo dừng toàn bộ hoạt động tại nước này và chuyển phần còn lại của cuộc thi sang Thái Lan. Theo thông báo chính thức, mùa giải diễn ra từ ngày 18/9 đến 10/10/2026.

Chung kết dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Bangkok. Trước đó, các thí sinh trải qua nhiều hoạt động như thi áo tắm, phỏng vấn kín, thi trang phục dân tộc và vòng sơ khảo.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 là Emoura Phạm. Người đẹp đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào tối 31/7 tại TP.HCM và sẽ tham dự cuộc thi quốc tế năm nay.