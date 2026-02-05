Miễn phí tham quan Yên Tử 3 năm

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thống nhất điều chỉnh GRDP năm 2026 từ trên 12,5% lên trên 13%, đồng thời bổ sung nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu mới, trong đó nhấn mạnh đẩy mạnh giải ngân đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng.

HĐND tỉnh cũng thông qua quy định mức thu phí tham quan khu di tích Yên Tử là 0 đồng/lần/người, đồng thời quy định tỷ lệ trích để lại cho Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử là 26% để bảo đảm chi thường xuyên và phục vụ nhiệm vụ thu phí, quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, thời gian áp dụng từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết 31/12/2028.

Quảng Ninh miễn phí tham quan Yên Tử đến hết năm 2028.

Ở nhóm đầu tư công, HĐND tỉnh quyết nghị phân bổ 350 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025 cho 9 dự án, nguồn vốn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giao thông, đồng thời yêu cầu tổ chức triển khai bảo đảm đúng quy định, quản lý chặt chẽ, không để thất thoát, lãng phí.

Kỳ họp cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Quang Hưng và ông Nguyễn Trọng Diện, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Đức Thắng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Được biết, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 47 tháng 7/2025. Đây là di sản thứ 9 của Việt Nam, trải dài qua ba địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng.

Chùa Đồng, Yên Tử thu hút hàng trăm nghìn lượt khách về chiêm bái mỗi năm.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc miễn phí tham quan phù hợp với nhu cầu của đông đảo tăng ni, phật tử và du khách về chiêm bái, lễ Phật, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử, nơi gắn với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và sự hình thành Phật giáo Trúc Lâm. Đây cũng được xem là hình thức tri ân các tầng lớp nhân dân đã đóng góp cho công tác bảo tồn, trùng tu di tích và xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Từ ngày 1/1/2018, Quảng Ninh bắt đầu thu phí tham quan Yên Tử với mức 40.000 đồng/người lớn/lượt và 20.000 đồng/trẻ em/lượt. Nguồn thu những năm đầu đạt khoảng 30-40 tỷ đồng mỗi năm, được phân bổ cho công tác quản lý, bảo tồn di tích và ngân sách địa phương.