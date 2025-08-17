Thủ tướng dự chương trình nghệ thuật ‘Thanh âm Yên Tử – Di sản ngàn đời’

(VTC News) -

Tối 17/8, tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm thuộc Khu di tích Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, gắn với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới theo Quyết định 47 COM 8B.22 ngày 23/7/2025 tại Paris (Pháp).

Đây là di sản dạng chuỗi đầu tiên và là di sản liên tỉnh thứ hai trong tổng số 9 Di sản Thế giới của Việt Nam. Trong đó, quần thể di sản mới nằm trải dài trên 3 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh với 12 điểm, cụm điểm di tích tiêu biểu, có vùng lõi quy mô hơn 525 ha và vùng đệm trên 4.380 ha, nằm trên vòng cung Đông Triều ở miền Bắc Việt Nam.

Đông đảo nhân dân tham dự lễ công bố và chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Yên Tử trong đêm 17/8.

Đây là hệ thống di tích gắn bó mật thiết với lịch sử, văn hóa, tôn giáo và đời sống tâm linh của người Việt suốt hơn 700 năm qua.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau 11 năm kể từ khi Tràng An được công nhận Di sản thế giới (2014), Việt Nam vinh dự có thêm Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới thứ 9 của quốc gia.

Đây là hồ sơ di sản chuỗi đầu tiên, liên tỉnh, trải qua quá trình xây dựng gian nan trong bối cảnh dịch COVID-19 nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm cao, đã thuyết phục được UNESCO đánh giá, công nhận.

Chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình Đức vua Trần Nhân Tông, bậc minh quân sau khi hoàn thành sứ mệnh với đất nước đã chọn Yên Tử để xuất gia, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm.

Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ di sản; xác định rõ trách nhiệm quản lý; xây dựng kế hoạch quản lý gắn với phòng ngừa rủi ro, thiên tai; kết nối bảo tồn với phát triển du lịch bền vững và đẩy mạnh quảng bá, lan tỏa hình ảnh di sản, để mỗi người dân trở thành “đại sứ văn hóa” .

“Việc quần thể di tích mới được UNESCO công nhận là di sản thế giới đã góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam, đây cũng là sức mạnh mềm, là nội lực để văn hóa thực sự trở thành động lực đột phá cho phát triển, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn đời, đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, hiện đại và công nghệ 3D mapping mang tới những sắc màu ấn tượng trong đêm 17/8.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ tin tưởng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, Quần thể di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc sẽ tiếp tục tỏa sáng, không chỉ là biểu tượng văn hóa, tâm linh của Việt Nam mà còn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế, là nơi khơi dậy giá trị hòa bình, nhân văn và trí tuệ trong mỗi con người.

Ngay sau lễ công bố, chương trình nghệ thuật “Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời” diễn ra tại Quảng trường Minh Tâm với thời lượng 120 phút, quy tụ gần 700 nghệ sĩ, diễn viên cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Những giá trị văn hóa riêng có được tái hiện thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ 3D mapping hiện đại.

Chương trình được dàn dựng công phu với ba phần: “Theo dấu chân Phật Hoàng”, “Hào khí Trúc Lâm - tinh thần Việt muôn đời” và “Hào khí vươn mình - khát vọng Việt Nam”.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, hiện đại và công nghệ 3D mapping, chương trình tái hiện hành trình Đức vua Trần Nhân Tông, bậc minh quân sau khi hoàn thành sứ mệnh với đất nước đã chọn Yên Tử để xuất gia, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, lan tỏa triết lý “Cư trần lạc đạo” giàu tính nhân văn, hòa bình và khoan dung.