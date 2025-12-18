Festival Yên Tử mở đầu chuỗi sự kiện tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

(VTC News) -

Sự kiện được tổ chức tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử) do tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng thực hiện.

Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình hướng tới Lễ tưởng niệm 717 năm ngày nhập niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông và chào mừng Lễ đón nhận bằng ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa Thế giới.

Tập thể nghệ sỹ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh biểu diễn tiết mục "Trẩy hội miền quan họ" tại lễ khai mạc Festival Yên Tử 2025.

Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đến từ 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh hào khí non sông, giá trị tâm linh Yên Tử, cũng như chiều sâu văn hóa của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc - Di sản văn hóa thế giới vừa được ghi danh.

Các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu “Di sản ngàn năm Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Festival Yên Tử diễn ra từ ngày 18 đến 22/12 (mở cửa từ 8h - 22h hằng ngày) với chuỗi hoạt động đặc sắc.

Điểm nhấn là Triển lãm thành tựu “Di sản ngàn năm Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” (tại Gương thiền Khai Tâm), nơi trưng bày, giới thiệu hệ thống hiện vật, thư tịch, hình ảnh và tư liệu số 3D về Thiền phái Trúc Lâm, bản đồ “Không gian văn hóa Trúc Lâm Yên Tử”; giới thiệu hệ thống giáo lý “Tam tổ Trúc Lâm”; sưu tầm các bút tích, kinh thư, thơ thiền, ấn bản “Thiền tông chỉ nam”, bản khắc gỗ chùa Vĩnh Nghiêm.

Triển lãm cũng trưng bày chân dung Phật hoàng Trần Nhân Tông, các bản sao sắc phong, bia ký, thư tịch cổ, mô hình 3D Yên Tử thời Trần...

Du khách chăm chú tìm hiểu mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm tại triển lãm thành tựu “Di sản ngàn năm Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Cùng với đó là các hoạt động Hội chợ Thương mại - OCOP và Lễ hội ẩm thực tại Làng Nương Yên Tử; Tuần phim di sản tại Trung tâm Hội nghị Diên Hồng… góp phần tạo nên không gian lễ hội sôi động, giàu bản sắc văn hóa.