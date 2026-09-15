Meta Law giải đáp vai trò và công việc của luật sư doanh nghiệp

(VTC News) -

Luật sư doanh nghiệp là gì?

Luật sư doanh nghiệp là người hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Công việc có thể bao gồm tư vấn pháp luật, soạn thảo và thẩm định hợp đồng, tham gia đàm phán, giải quyết tranh chấp, thực hiện thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định liên quan đến thuế, an toàn lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và các lĩnh vực khác.

Luật sư doanh nghiệp thường hoạt động theo hai hình thức:

Làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp: phối hợp thường xuyên với ban lãnh đạo và các phòng ban để xử lý công việc pháp lý nội bộ.

Cung cấp dịch vụ thông qua hợp đồng dịch vụ: doanh nghiệp sử dụng luật sư bên ngoài để tư vấn thường xuyên hoặc hỗ trợ từng vấn đề cụ thể.

Doanh nghiệp muốn có đầu mối pháp lý bên ngoài nhưng vẫn được hỗ trợ thường xuyên có thể tham khảo dịch vụ luật sư tư vấn nội bộ doanh nghiệp của Meta Law.

Vai trò của luật sư doanh nghiệp

Đảm bảo công ty tuân thủ pháp luật

Luật sư hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật có liên quan như Luật Quản lý thuế, Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật BHXH…

Cố vấn pháp lý chủ động cho doanh nghiệp

Luật sư phân tích hồ sơ, điều kiện giao dịch và những rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh, từ đó giúp ban lãnh đạo có thêm cơ sở trước khi lựa chọn phương án.

Bảo vệ quyền lợi và tài sản doanh nghiệp

Luật sư cũng có thể hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại và các tài sản trí tuệ khác.

Xử lý khủng hoảng và tranh chấp pháp lý

Khi doanh nghiệp phát sinh tranh chấp, kiện tụng hoặc sự kiện ảnh hưởng đến hoạt động và danh tiếng, luật sư có thể đánh giá hồ sơ và đề xuất phương án phù hợp như thương lượng, hòa giải hoặc các phương thức giải quyết khác.

Dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Meta Law

Meta Law cung cấp dịch vụ luật sư doanh nghiệp theo hình thức tư vấn thường xuyên hoặc hỗ trợ từng vụ việc. Mô hình này phù hợp với doanh nghiệp chưa có bộ phận pháp chế riêng hoặc doanh nghiệp đã có nhân sự pháp lý nhưng cần luật sư hỗ trợ giao dịch, thủ tục hoặc tranh chấp chuyên biệt.

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp thường xuyên

Với mô hình tư vấn thường xuyên, luật sư có điều kiện hiểu rõ hơn về cơ cấu quản trị, hợp đồng, nhân sự và đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Phạm vi công việc có thể bao gồm:

Cung cấp ý kiến pháp lý đối với các vấn đề phát sinh trong hoạt động doanh nghiệp.

Tư vấn hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

Rà soát quy chế, quy trình và tài liệu nội bộ.

Soạn thảo, rà soát hợp đồng và tài liệu giao dịch.

Hỗ trợ vấn đề lao động, tiền lương, bảo hiểm và quan hệ với người lao động.

Nhận diện rủi ro và đề xuất phương án xử lý.

Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp theo vụ việc

Trường hợp chỉ phát sinh một giao dịch hoặc tranh chấp cụ thể, doanh nghiệp có thể thuê luật sư theo phạm vi vụ việc. Công việc có thể bao gồm:

Cung cấp ý kiến pháp lý cho vấn đề cụ thể.

Soạn thảo hoặc rà soát hợp đồng, hồ sơ giao dịch.

Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong phạm vi được giao.

Hỗ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký và các thủ tục liên quan.

Xây dựng phương án pháp lý, đàm phán và thương lượng tranh chấp.

Đại diện hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp theo phạm vi dịch vụ.

Hỗ trợ các vấn đề về công nợ và dịch vụ pháp lý khác theo thỏa thuận.

Luật sư doanh nghiệp vừa hỗ trợ xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh, vừa góp phần phòng ngừa rủi ro thông qua rà soát hợp đồng, tư vấn quản trị, kiểm tra hồ sơ, hỗ trợ thủ tục và cảnh báo các vấn đề cần lưu ý.

Tùy nhu cầu, doanh nghiệp có thể sử dụng luật sư nội bộ, thuê dịch vụ luật sư doanh nghiệp thường xuyên hoặc lựa chọn tư vấn theo từng vụ việc. Công ty Luật TNHH Meta Law cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn pháp luật, hợp đồng, thủ tục doanh nghiệp, quản trị nội bộ và giải quyết tranh chấp. Phạm vi hỗ trợ cụ thể được xác định dựa trên hồ sơ và yêu cầu của từng doanh nghiệp.