Mercedes-Benz E-Class bản mới giá cao nhất 3,2 tỷ đồng, lắp ráp tại Việt Nam

(VTC News) -

Mercedes-Benz Việt Nam chính thức giới thiệu E-Class thế hệ thứ sáu (mã W214), với ba phiên bản đều được lắp ráp trong nước: E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG. Mức giá công bố lần lượt là 2,449 - 2,589 - 3,209 tỷ đồng.

Ngoại thất dung hòa giữa giá trị nguyên bản và nét tương lai

Phiên bản cao cấp nhất E 300 AMG. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Thế hệ mới của E-Class sở hữu kích thước dài x rộng x cao: 4.949 x 1.948 x 1.468 mm, chiều dài cơ sở 2.961 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn, tỉ lệ thân xe cân đối và dáng vẻ hiện đại nhưng vẫn giữ nét thanh lịch vốn có.

Vẻ đẹp của E-Class nằm ở tính cân bằng giữa cổ điển và hiện đại khi lấy cảm hứng từ dòng xe thuần điện EQ. Trên E 300, lưới tản nhiệt Black Panel viền LED phát sáng đem lại diện mạo đậm chất tương lai.

Lưới tản nhiệt Black Panel với họa tiết ngôi sao ba cánh phía trong.

Phía trước của E 200 bản Exclusive mang lại cảm giác điềm đạm và thanh lịch hơn với logo ngôi sao ba cánh thiết kế đứng trên nắp capo.

Đèn LED High Performance là trang bị tiêu chuẩn trên bản E 200. Trong khi đó, bản cao cấp nhất E 300 được nâng cấp thành Digital Light - công nghệ chiếu sáng thông minh nhất hiện nay của hãng, thay thế công nghệ Multibeam LED trước đó.

Bên hông thân xe, điểm thay đổi đáng chú ý là tay nắm cửa ẩn lấy cảm hứng từ S-Class mang đến vẻ liền lạc, sang trọng và tối ưu hóa tính khí động học.

E-Class thế hệ mới được mang tới với bộ sưu tập mâm hoàn toàn mới, kích thước trải dài từ 18-20 inch.

Ở phía sau, đèn hậu LED 3D tạo hình ngôi sao ba cánh cách điệu là điểm nhấn biểu tượng đáng chú ý ở thế hệ E-Class mới, chưa từng có mặt trên dòng sản phẩm nào trước đây của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Vận hành mạnh mẽ với động cơ lai điện nhẹ

E-Class 2025 được trang bị động cơ mild-hybrid tích hợp hệ thống ISG thế hệ thứ 2, bổ sung 17 kW và 205 Nm trong quá trình vận hành. Sức mạnh này kết hợp cùng hộp số tự động 9G-Tronic mang lại khả năng tăng tốc êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và phản hồi chính xác.

Mercedes-Benz cho biết trong tương lai, hãng sẽ nghiên cứu tính khả thi cho các bản động cơ khác như PHEV (hybrid sạc ngoài) hoặc BEV (thuần điện).

Thông số cơ bản của E-Class mới. (Đồ họa: MBV)

Công nghệ phục vụ cuộc sống hiện đại

Trong khoang lái, trên phiên bản E 300 AMG, giao diện MBUX Superscreen lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đây không chỉ là một màn hình hiển thị, mà là một trung tâm điều khiển thông minh, khi gần như toàn bộ các phím vật lý được tích hợp vào hệ thống này.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số 12.3” độc lập mang lại cảm giác lái riêng biệt, trong khi màn hình trung tâm 14.4” và màn hình phụ 12.3” dành cho hành khách tạo nên trải nghiệm số hoàn chỉnh.

Màn hình phụ còn được trang bị lớp kính với công nghệ chắn hình ảnh, hạn chế tối đa sự mất tập trung của người lái khi trong tương lai, màn hình có thể phát video hoặc game cho người ngồi ghế phụ.

Lần đầu tiên, một camera selfie tích hợp ngay trên bảng táp-lô xuất hiện, sẵn sàng chụp ảnh, quay video hoặc phục vụ cuộc họp trực tuyến khi xe dừng đỗ để đảm bảo an toàn.

Hệ thống âm thanh Burmester® 4D với công nghệ Dolby Atmos kết hợp cùng đèn viền chủ động Active Ambient Lighting và Sound Visualisation giúp thưởng thức âm nhạc không chỉ qua thính giác, mà được cảm nhận qua từng sắc màu chuyển động.

Ghế ngồi bọc da cao cấp nay đã kết hợp tính năng thông gió và làm mát cho hàng ghế trước, hữu ích trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam.

Bản cao cấp nhất trang bị điều hòa 4 vùng THERMOTRONIC, có thể điều chỉnh luồng gió theo từng khu vực. Xe cũng trang bị hệ thống lọc không khí ENERGIZING AIR CONTROL, hệ thống phân tích bụi mịn PM 2.5.

Phiên bản cao nhất E 300 AMG (phải) cùng mẫu E 200 Exclusive.

Mercedes-Benz E-Class (W214) từng được tổ chức Euro NCAP vinh danh với danh hiệu “Best Performer” - mẫu xe an toàn nhất trong năm.

Để đạt danh hiệu này, xe trang bị nhiều tính năng an toàn như hệ thống giữ khoảng cách chủ động, gói trang bị hỗ trợ lái cao cấp tích hợp hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm, cảnh báo điểm mù chủ động, hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động, giữ làn đường chủ động, bảo vệ chủ động cho hành khách phía trước,...

Một điểm nhấn về an toàn cũng lần đầu tiên xuất hiện là camera giám sát người lái tích hợp trong bảng đồng hồ phía sau vô lăng, tính năng này liên tục phân tích trạng thái tập trung, cảnh báo khi cần thiết.

Năm 1996, E-Class chính là mẫu xe đầu tiên được MBV lắp ráp tại Việt Nam - đánh dấu khởi đầu cho hành trình sản xuất và lắp ráp xe sang trong nước.

Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam Gerd Bitterlich tại sự kiện ra mắt thế hệ E-Class mới. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Ông Gerd Bitterlich – Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, chia sẻ: “E-Class thế hệ thứ 6 – W214 hòa quyện giữa di sản sang trọng và nhịp tiến hóa của công nghệ – khẳng định vị thế biểu tượng, viết nên chương mới, tiếp nối cho những thế hệ lừng lẫy trước đây".

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Nguyên Phong, Giám đốc Kinh doanh Mercedes-Benz Việt Nam, cho biết việc lắp ráp cả 3 mẫu xe trong nước sẽ đảm bảo chi phí phải chăng cho khách hàng và chất lượng, thiết kế vẫn phù hợp với chuẩn toàn cầu.

Ông Nguyễn Nguyên Phong, Giám đốc Kinh doanh Mercedes-Benz Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

"E-Class hay các mẫu xe lắp ráp tại Việt Nam như C-Class hay GLC đều theo tiêu chuẩn quốc tế, được xác nhận bởi tập đoàn. Việc lắp ráp tại Việt Nam hay các nước khác đều theo một tiêu chuẩn chung", ông Nguyễn Nguyên Phong khẳng định.

Nếu E 200 Avantgarde đại diện cho tinh thần tiên phong và phong cách đương đại, E 200 Exclusive là biểu tượng của sự điềm đạm và thanh lịch, thì E 300 AMG lại thể hiện tinh thần năng động và hiện đại.