Mercedes 'chơi lớn' với màn hình Hyperscreen tràn viền phủ kín mặt taplo

(VTC News) -

Mercedes từng hé lộ chi tiết ngoại thất nổi bật nhất của mẫu GLC điện mới là lưới tản nhiệt phát sáng theo phong cách "hoài cổ vị lai" (lấy cảm hứng từ cách con người trong quá khứ hình dung về tương lai). Giờ đây, hãng tiếp tục gây bất ngờ khi công bố chi tiết nội thất với tâm điểm là màn hình Hyperscreen MBUX thế hệ mới trải dài toàn bộ chiều rộng khoang xe.

Màn hình có kích thước đường chéo lên tới 39,1 inch. Chiếc crossover điện này tích hợp hơn 1.000 đèn LED vào màn hình khổng lồ mang lại độ rõ nét và màu sắc sống động vượt trội.

Mercedes khẳng định Hyperscreen không gây mất tập trung cho người lái. Hai phần của màn hình có thể được điều chỉnh đồng thời bằng các thanh trượt tích hợp. Công nghệ làm mờ thông minh theo vùng cho phép các khu vực trên màn hình giảm độ sáng trong khi vẫn giữ lại những thông tin quan trọng.

Không gian nội thất ấn tượng trên Mercedes GLC EQ Technology với điểm nhấn nằm ở màn hình Hyperscreen lên tới 39,1 inch. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Ban đầu, thiết kế bảng điều khiển này trông khá giống với mẫu sedan CLA điện ra mắt hồi tháng 3. Tuy nhiên, màn hình của CLA thực chất là ba màn hình riêng biệt (bao gồm cả màn hình tùy chọn cho hành khách) được khéo léo đặt dưới một tấm kính duy nhất để tạo cảm giác liền mạch, tương tự như Hyperscreen thế hệ đầu tiên trên mẫu EQS 2021.

Đáng chú ý, màn hình siêu lớn này được hãng xe nước Đức khẳng định là một trang bị tùy chọn. Các phiên bản tiêu chuẩn có bảng điều khiển truyền thống hơn. Một số nút bấm vật lý vẫn được giữ lại trên bảng điều khiển trung tâm, vô lăng và các tấm ốp cửa.

Nội thất sang trọng với các chi tiết làm bằng da và kim loại trên GLC EQ Technology. (Ảnh Mercedes-Benz)

Các thương hiệu xe sang ngày càng xem màn hình lớn là biểu tượng của sự cao cấp. Đối thủ của Mercedes là BMW cũng đang đặt cược lớn vào màn hình khổng lồ để thu hút khách hàng. Mẫu iX3 mới ra mắt với hệ thống iDrive thế hệ tiếp theo, bao gồm màn hình cảm ứng 17,9 inch và một máy chiếu trải dài dưới chân kính chắn gió. Audi và Porsche cũng đang theo đuổi xu hướng này, tương tự như các mẫu xe Trung Quốc vốn đã coi màn hình lớn là tiêu chuẩn.

Mercedes hiện chỉ mới hé lộ nội thất của GLC EQ Technology. Buổi ra mắt đầy đủ của mẫu xe này sẽ diễn ra vào ngày 7/9, ngay trước thềm Triển lãm Munich auto show (IAA Mobility 2025). Phiên bản đầu tiên của dòng GLC mới được ra mắt là GLC 400 4Matic EQ Technology. Mẫu xe này có khả năng sạc ở công suất hơn 320 kW, giúp tăng thêm khoảng 260 km phạm vi hoạt động chỉ trong 10 phút.