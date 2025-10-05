Bảng giá ô tô Mercedes mới nhất tháng 10/2025

Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang đến từ Đức, nổi tiếng toàn cầu nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đẳng cấp, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. Các mẫu xe Mercedes không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của phong cách sống và đẳng cấp.

Trong đó, Mercedes C-Class 2025 là mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ mang đậm phong cách hiện đại, sang trọng và tinh tế. Thiết kế ngoại thất được trau chuốt với lưới tản nhiệt nổi bật, cụm đèn LED sắc nét cùng những đường nét mềm mại nhưng vẫn toát lên sự thể thao.

Mercedes C-Class 2025 là mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ mang đậm phong cách hiện đại. (Ảnh: Winauto.vn)

Bên trong, khoang nội thất của Mercedes C-Class 2025 được lấy cảm hứng từ dòng S-Class với màn hình giải trí trung tâm lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống đèn viền nội thất đa sắc. Vật liệu cao cấp, ghế ngồi êm ái cùng không gian rộng rãi mang lại trải nghiệm thoải mái cho cả người lái và hành khách.

Bảng giá xe ô tô hãng Mercedes mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Sedan Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 1 tỷ 599 triệu C 200 Avantgarde Plus 1 tỷ 829 triệu C 300 AMG 2 tỷ 099 triệu E 180 2 tỷ 090 triệu E 200 Exclusive 2 tỷ 390 triệu E 300 AMG 2 tỷ 950 triệu S 450 4MATIC 5 tỷ 039 triệu S 450 4MATIC Luxury Giá từ 5 tỷ 559 triệu Mercedes-Maybach S 450 4MATIC 8 tỷ 199 triệu Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 14 tỷ 600 triệu EQS 450+ 4 tỷ 499 triệu EQS 580 4MATIC 4 tỷ 789 triệu Các dòng xe SUV Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC 2 tỷ 299 triệu GLC 300 4MATIC Giá từ 2 tỷ 839 triệu GLB 200 AMG Giá từ 1 tỷ 658 triệu GLS 450 4MATIC 5 tỷ 689 triệu EQB 250+ 2 tỷ 309 triệu EQE 500 4MATIC 3 tỷ 559 triệu EQS 500 4MATIC 5 tỷ 099 triệu Mercedes-Maybach EQS 680 7 tỷ 610 triệu Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC 8 tỷ 799 triệu Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 12 tỷ 379 triệu Mercedes-Benz G 580 EQ 7 tỷ 750 triệu Các dòng xe thể thao Mercedes-AMG Mercedes-AMG C 43 4MATIC Giá từ 2 tỷ 599 triệu Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 4 tỷ 900 triệu Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Giá từ 4 tỷ 799 triệu Mercedes-AMG SL 43 6 tỷ 959 triệu Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE 12 tỷ 290 triệu Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ Giá từ 2 tỷ 999 triệu Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé Giá từ 4 tỷ 479 triệu Mercedes-AMG G 63 11 tỷ 750 triệu Các dòng xe đa dụng V 250 AMG 3 tỷ 759 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.