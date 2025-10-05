  • Zalo

Bảng giá ô tô Mercedes mới nhất tháng 10/2025

Cần biếtChủ Nhật, 05/10/2025 15:59:46 +07:00Google News

Bảng giá xe ô tô Mercedes mới nhất tại Việt Nam tháng 10/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang đến từ Đức, nổi tiếng toàn cầu nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đẳng cấp, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. Các mẫu xe Mercedes không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của phong cách sống và đẳng cấp.

Trong đó, Mercedes C-Class 2025 là mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ mang đậm phong cách hiện đại, sang trọng và tinh tế. Thiết kế ngoại thất được trau chuốt với lưới tản nhiệt nổi bật, cụm đèn LED sắc nét cùng những đường nét mềm mại nhưng vẫn toát lên sự thể thao.

Mercedes C-Class 2025 là mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ mang đậm phong cách hiện đại. (Ảnh: Winauto.vn)

Mercedes C-Class 2025 là mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ mang đậm phong cách hiện đại. (Ảnh: Winauto.vn)

Bên trong, khoang nội thất của Mercedes C-Class 2025 được lấy cảm hứng từ dòng S-Class với màn hình giải trí trung tâm lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống đèn viền nội thất đa sắc. Vật liệu cao cấp, ghế ngồi êm ái cùng không gian rộng rãi mang lại trải nghiệm thoải mái cho cả người lái và hành khách.

Bảng giá xe ô tô hãng Mercedes mới nhất tháng 10/2025

Dòng xeMẫu xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Sedan Mercedes-Benz C 200 Avantgarde 1 tỷ 599 triệu
C 200 Avantgarde Plus 1 tỷ 829 triệu
C 300 AMG 2 tỷ 099 triệu
E 180 2 tỷ 090 triệu
E 200 Exclusive 2 tỷ 390 triệu
E 300 AMG 2 tỷ 950 triệu
S 450 4MATIC 5 tỷ 039 triệu
S 450 4MATIC Luxury Giá từ 5 tỷ 559 triệu
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC 8 tỷ 199 triệu
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 14 tỷ 600 triệu
EQS 450+ 4 tỷ 499 triệu
EQS 580 4MATIC 4 tỷ 789 triệu
Các dòng xe SUV Mercedes-BenzGLC 200 4MATIC2 tỷ 299 triệu
GLC 300 4MATICGiá từ 2 tỷ 839 triệu
GLB 200 AMGGiá từ 1 tỷ 658 triệu
GLS 450 4MATIC5 tỷ 689 triệu
EQB 250+2 tỷ 309 triệu
EQE 500 4MATIC3 tỷ 559 triệu
EQS 500 4MATIC5 tỷ 099 triệu
Mercedes-Maybach EQS 6807 tỷ 610 triệu
Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC8 tỷ 799 triệu
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC12 tỷ 379 triệu
Mercedes-Benz G 580 EQ7 tỷ 750 triệu
Các dòng xe thể thao Mercedes-AMGMercedes-AMG C 43 4MATICGiá từ 2 tỷ 599 triệu
Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE4 tỷ 900 triệu
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+Giá từ 4 tỷ 799 triệu
Mercedes-AMG SL 436 tỷ 959 triệu
Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE12 tỷ 290 triệu
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+Giá từ 2 tỷ 999 triệu
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ CoupéGiá từ 4 tỷ 479 triệu
Mercedes-AMG G 6311 tỷ 750 triệu
Các dòng xe đa dụngV 250 AMG3 tỷ 759 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Đọc thêm
Thư Trương(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn