Mẹo bảo quản khoai tây không thối, mọc mầm

(VTC News) -

Báo VnExpress dẫn nguồn Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, nhiều gia đình có thói quen mua số lượng lớn khoai tây, cất dưới gầm giường hoặc gầm cầu thang để dùng dần.

Thói quen tưởng vô hại này thực chất là "cái bẫy" tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do khoai mọc mầm trong điều kiện ẩm tối. Khi khoai mọc mầm, độc tố solanin sẽ hình thành. Chỉ cần 0,2 - 0,4g solanin trên mỗi kg trọng lượng cơ thể có thể gây tử vong.

Khoai tây mọc mầm là biểu hiện của quá trình sinh sản tự nhiên, thường xảy ra khi thời tiết chuyển sang xuân – giai đoạn ấm và ẩm, là điều kiện lý tưởng để khoai nảy mầm. Tuy nhiên, nếu biết cách bảo quản, người dùng hoàn toàn có thể làm chậm hoặc ngăn chặn quá trình này.

Nguyên tắc đầu tiên là tránh ánh sáng. Ánh sáng là yếu tố kích thích quá trình quang hợp và sinh trưởng của thực vật, khoai tây cũng không ngoại lệ.

Để hạn chế độ ẩm, hãy lót giấy báo dưới đáy một thùng carton, rải khoai lên từng lớp xen kẽ với một ít baking soda. (Ảnh minh hoạ)

Để hạn chế ánh sáng, người dùng có thể cho khoai vào túi nilon đen, buộc kín miệng, đẩy hết không khí và đặt ở nơi khô ráo, tối. Phương pháp này có thể giúp bảo quản khoai tới hai tháng mà không lo mọc mầm.

Một mẹo khác là sử dụng môi trường khô để hạn chế độ ẩm. Hãy lót giấy báo dưới đáy một thùng carton, rải khoai lên từng lớp xen kẽ với một ít baking soda. Hộp giấy, báo và bột baking soda sẽ hút ẩm hiệu quả, tạo môi trường khô thoáng, đồng thời cản ánh sáng. Đặt hộp ở nơi mát mẻ, bạn sẽ luôn có khoai sạch ăn dần mà không bị hỏng.

Nghiên cứu năm 2016 của nhóm nhà khoa học Trung Quốc tại Đại học Công nghiệp Tề Lỗ cũng chỉ ra mẹo bảo quản khá đặc biệt: đặt một quả táo chín trong túi khoai. Táo thải ra khí ethylene – hợp chất có thể làm chậm quá trình nảy mầm của khoai tây. Tuy nhiên, cần thay táo thường xuyên để tránh thối, gây tác dụng ngược.

Trong khi khí ethylene có thể bảo quản khoai tây, nó lại gây hư hỏng nhanh ở các loại thực phẩm khác như hành, dưa, bông cải xanh, đào. Vì vậy, khoai tây nên được tách riêng khi lưu trữ.

Tuyệt đối không cất khoai tây sống trong tủ lạnh. Ở nhiệt độ thấp, tinh bột sẽ chuyển hóa thành đường, sinh ra acrylamide – chất gây ung thư khi khoai được chiên hoặc nướng. Khoai sống cũng không nên cấp đông, bởi nước trong khoai sẽ tạo tinh thể đá làm vỡ kết cấu mô, khiến khoai bị nhũn khi rã đông.

Hệ thống Y tế Vinmec dẫn nguồn Healthline cho rằng, nhiệt độ lý tưởng để bảo quản khoai tây là khoảng 6–10°C. Ở ngưỡng này, khoai có thể giữ tươi trong nhiều tháng mà không mọc mầm, đồng thời giữ lại vitamin C tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy, khoai bảo quản ở môi trường mát có thời hạn sử dụng gấp 4 lần so với khoai để ở nhiệt độ phòng.

Một lưu ý quan trọng khác là không nên rửa khoai trước khi lưu trữ. Độ ẩm từ nước rửa sẽ kích thích quá trình mọc mầm và tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn phát triển. Khoai chỉ nên rửa ngay trước khi chế biến.

Khoai tây mọc mầm là biểu hiện của quá trình sinh sản tự nhiên. (Ảnh minh hoạ)

Trong quá trình bảo quản, hãy đặt khoai trong bát mở, túi giấy hoặc hộp có lỗ thoáng để tránh tích tụ hơi nước – nguyên nhân khiến khoai nhanh hỏng. Đồng thời, tránh bảo quản khoai chung với các loại trái cây, rau quả dễ sinh ethylene như chuối, cà chua, hành tây.

Nếu đã cắt khoai, có thể ngâm lát trong nước sạch và bảo quản trong ngày để tránh bị oxy hóa và hóa nâu. Tuy nhiên, nếu để quá 24 giờ, khoai sẽ hấp thụ nước và ảnh hưởng đến hương vị khi nấu. Trong trường hợp cần bảo quản lâu hơn, có thể hút chân không và để trong tủ lạnh, dùng trong vòng một tuần.

Khoai tây đã nấu chín có thể để trong tủ lạnh khoảng 3 - 4 ngày. Khi được cấp đông đúng cách trong hộp kín, khoai có thể bảo quản lên tới một năm mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Đáng chú ý, quá trình làm lạnh sau khi nấu chín giúp hình thành tinh bột kháng – loại carb tốt cho người tiểu đường và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Khi chọn mua khoai tây, nên ưu tiên củ săn chắc, vỏ mịn, không có vết bầm, trầy xước hoặc mầm. Đây là yếu tố tiên quyết để đảm bảo chất lượng và kéo dài thời gian sử dụng.

Bảo quản đúng cách không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thực phẩm, giảm lãng phí mà còn đảm bảo sức khỏe người dùng, tránh nguy cơ ngộ độc từ những thói quen tưởng như vô hại trong gian bếp mỗi nhà.