May đồng phục Gạo House: Giải pháp chuyên nghiệp cho diện mạo mọi doanh nghiệp

(VTC News) -

Xưởng may Đồng phục Gạo House xây dựng riêng hệ thống nhà xưởng rộng hơn 5.000m2 tại Thái Bình (Hưng Yên) và Hà Nội, dây chuyền công nghệ khép kín cùng tệp khách hàng là những tập đoàn lớn. Đơn vị đang khẳng định vị thế của một đơn vị sản xuất chiến lược, cung cấp giải pháp đồng phục tiêu chuẩn công nghiệp cho thị trường trong và ngoài nước.

Nâng tầm thương hiệu từ giải pháp đồng phục may đo tại xưởng

Ở môi trường kinh doanh hiện đại, trang phục làm việc đã vượt xa giá trị của một bộ quần áo thông thường để trở thành thước đo độ chuyên nghiệp và là mắt xích quan trọng trong chiến lược định hình thương hiệu.

Dù vậy, việc lựa chọn một đối tác gia công uy tín, vừa đảm bảo các tiêu chí chất lượng nghiêm ngặt, chuẩn xác về mốc thời gian bàn giao, vừa tối ưu chi phí, vẫn luôn là bài toán khiến nhiều doanh nghiệp trăn trở.

Gia nhập thị trường từ năm 2012, thương hiệu vận hành hiệu quả theo mô hình chuỗi cung ứng khép kín. Toàn bộ các quy trình, từ nghiên cứu phát triển mẫu, dệt nhuộm, thiết kế, cắt may tới in thêu hoàn thiện đều được tích hợp nhất quán trong cùng một hệ thống quản lý.

Việc làm chủ 100% công đoạn sản xuất và không qua khâu trung gian giúp Đồng phục Gạo House đảm bảo mức giá gốc tối ưu tại xưởng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ giao hàng, đáp ứng các chiến dịch truyền thông và sự kiện trọng điểm của đối tác.

Đầu tư công nghệ và hạ tầng hiện đại

Đại diện Gạo House cho biết, uy tín thương hiệu được khẳng định nhờ năng lực kỹ thuật cốt lõi. Nhằm phục vụ tốt các hợp đồng lớn từ các tập đoàn đa quốc gia, xưởng đã chủ động đầu tư quy mô vào dàn máy móc tự động.

Các chuyền may được trang bị đồng bộ những công nghệ in hiện đại như in 3D dye-sublimation và in PET chuyển nhiệt, giúp sản phẩm bền màu, không bong tróc dù bị ma sát mạnh. Đồng thời, hệ thống máy thêu vi tính mật độ mũi thêu cao đảm bảo tái hiện trọn vẹn và sắc nét từng chi tiết logo phức tạp của doanh nghiệp.

Đa dạng chất liệu may đồng phục chuyên dụng cho từng lĩnh vực

Thay vì dùng chung một loại chất liệu thông thường, Đồng phục Gạo House nghiên cứu sâu rộng về thuộc tính cơ lý tính để xây dựng hệ thống vải may chuyên biệt cho từng nhóm ngành:

Khối văn phòng và dịch vụ: Sử dụng dòng vải EcoX (100% cotton tự nhiên), Bamboo và LuxW mang lại cảm giác mềm mại, thoáng khí, tôn dáng.

Khối vận động và sự kiện: Các dòng vải kỹ thuật như AirCool, AirTech, AirTech Pro, X-Dry, Coolmax giải quyết triệt để bài toán thoát ẩm, kháng khuẩn và co giãn 4 chiều.

Khối kỹ thuật, công nghiệp và bảo hộ: Sử dụng vải Katex Hàn Quốc ít nhăn cho sơ mi công sở và vải Kaki chuyên dụng dày dặn, chống bám bụi, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn lao động khắt khe tại nhà máy, công trường.

Song song với việc may đo theo yêu cầu thiết kế riêng, Gạo House có hệ thống kho xưởng hàng may sẵn với quy mô lớn. Sản phẩm sẵn sàng phục vụ 24/24 nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ hỏa tốc, hỗ trợ khách hàng xử lý kịp thời các đơn hàng phát sinh đột xuất.

Uy tín từ các đối tác lớn và định hướng

Danh sách khách hàng gắn bó lâu năm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực “thực chiến” của Gạo House. Các thương hiệu hàng đầu như VinFast, Honda, Peugeot, SHB, Heineken, Mini So, Vietnam Post hay Starbucks đều tin tưởng lựa chọn xưởng may làm đối tác chiến lược trong việc phát triển hình ảnh thương hiệu.

Định hướng chiến lược dài hạn của ban lãnh đạo Đồng phục Gạo House đặt kỳ vọng lớn vào hai mục tiêu trọng tâm: vừa vững vàng củng cố vị thế dẫn đầu tại thị trường nội địa, vừa từng bước nâng cao năng lực sản xuất nhằm đưa sản phẩm may mặc thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.

Gạo House khẳng định uy tín qua 14 năm phát triển bằng quyền lợi vượt trội cho đối tác: giá gốc tận xưởng, chứng từ minh bạch và bảo hành đường may, chất lượng in thêu. Nhờ đó, doanh nghiệp trở thành điểm tựa tin cậy cho rất nhiều thương hiệu. Dài hạn, Gạo House tập trung giữ vững vị thế hàng đầu trong nước và nâng cao năng lực sản xuất để đưa may mặc Việt vươn tầm quốc tế.

Đồng hành cùng Đồng phục Gạo House là chọn uy tín, chất lượng và kiến tạo niềm tự hào cho nhân sự. Liên hệ ngay với Đồng phục Gạo House để tối ưu giải pháp đồng phục doanh nghiệp.