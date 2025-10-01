Mãn nhãn với hệ sinh thái Gaming & AI thế hệ mới tại Tokyo Game Show 2025

(VTC News) -

Kể từ năm 1996, Tokyo Game Show đã trở thành một trong những triển lãm game lớn nhất thế giới, là sân khấu để các công ty hàng đầu giới thiệu công nghệ mới. MSI - thương hiệu nổi tiếng với dòng laptop gaming đình đám, đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Tokyo Game Show 2025 khi trình diễn dòng sản phẩm mới tích hợp AI bao gồm laptop, desktop, màn hình, card đồ họa, bo mạch chủ và các thiết bị ngoại vi.

Laptop Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport bản giới hạn

MSI hợp tác cùng Mercedes-AMG Motorsport để tạo nên phiên bản laptop mang đậm dấu ấn xe đua: Stealth A16 AI+ dành cho game thủ thích hiệu năng đỉnh.

Chiếc laptop đặc biệt này được chế tác từ hợp kim magiê–nhôm siêu nhẹ, mang trên mình biểu tượng AMG cùng phụ kiện độc quyền. Bên trong, Stealth A16 AI+ sở hữu kiến trúc Zen 5, XDNA 2 NPU và đồ họa RDNA 3.5, cho khả năng xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng. Với 50 NPU TOPS, máy tăng tốc vượt trội cho các ứng dụng AI, vừa nâng cao hiệu suất, vừa tiết kiệm năng lượng.

Đối với game thủ, chiếc laptop này trang bị GPU GeForce RTX 50 Series Laptop, mang đến đồ họa chân thực và tốc độ vượt bậc nhờ NVIDIA DLSS 4, đồng thời hỗ trợ sáng tạo nội dung chuyên nghiệp qua NVIDIA Studio.

Được chế tác từ khung hợp kim magiê–nhôm và mang biểu tượng đặc trưng của AMG, Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport kết hợp phong cách sang trọng với sức mạnh gaming thuần túy.

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition

Phiên bản đặc biệt của MSI được lấy cảm hứng từ tinh hoa thủ công Nhật Bản, khi nghệ thuật sơn mài và maki-e được khéo léo đưa vào thiết kế laptop. Bề mặt máy mang họa tiết mô phỏng kiệt tác “Sóng lớn ngoài khơi Kanagawa”, biểu tượng bất diệt của nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Mỗi chi tiết được hoàn thiện tinh xảo, vừa tôn vinh giá trị văn hóa, vừa tạo nên dấu ấn khác biệt cho người sở hữu.

Ẩn sau lớp vỏ nghệ thuật ấy là sức mạnh của Intel Core Ultra 9 cùng chứng nhận Intel Evo Edition. Sự kết hợp này bảo đảm trải nghiệm mượt mà, khả năng xử lý AI vượt trội và độ tin cậy trong cả công việc lẫn giải trí.

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 9 cùng chứng nhận Intel Evo Edition, mang đến hiệu năng mạnh mẽ và độ tin cậy tối ưu.

Máy chơi game cầm tay Claw A8 BZ2EM

Là chiếc máy chơi game cầm tay mới nhất của MSI, được trang bị chip AMD Ryzen Z2 Extreme cùng đồ họa Radeon 890M RDNA 3.5, mang đến hiệu năng vượt trội so với thế hệ trước. Máy sở hữu màn hình 8 inch FHD+ 120Hz, bộ nhớ 24GB LPDDR5x, SSD 1TB NVMe Gen4, và pin dung lượng lớn 80Wh, đủ sức đáp ứng nhiều giờ chơi game liên tục. Điểm cộng đáng giá đến từ Hall Effect sticks và trigger giúp điều khiển chính xác, bền bỉ, hạn chế tình trạng drift.

Với hệ điều hành Windows 11, cổng USB4/Thunderbolt hiện đại và thiết kế gọn gàng khoảng 765g, Claw A8 không chỉ là một chiếc handheld gaming mạnh mẽ mà còn là cỗ máy mini-PC di động, phù hợp cả cho giải trí lẫn công việc.

Thiết bị handheld đầu tiên được trang bị AMD Ryzen Z2 Extreme, sở hữu pin 80Wh, màn hình 8 inch 120Hz VRR, cùng cần analog Hall Effect cho độ chính xác bền bỉ theo thời gian.

Cùng với đó là loạt sản phẩm, phụ kiện ấn tượng:

MPG 271QR QD-OLED X50 Monitor: Màn hình gaming 27 inch độ phân giải WQHD, tốc độ quét lên đến 500Hz và thời gian phản hồi chỉ 0,03ms, mang lại trải nghiệm hình ảnh siêu mượt và chuẩn xác. Trang bị cảm biến thông minh AI Care Sensor giúp bảo vệ thị lực và tối ưu hiệu suất năng lượng, đây là lựa chọn hoàn hảo cho game thủ chuyên nghiệp lẫn người dùng đam mê tốc độ.

MEG Vision X AI Desktop: Được thiết kế cho hiệu năng tối đa, hệ thống này nổi bật với màn hình cảm ứng AI HMI 13 inch đặt dọc, mang đến trải nghiệm điều khiển trực quan cùng giao diện EZ Mode đơn giản, dễ sử dụng. Bên trong sản phẩm là sức mạnh từ bộ vi xử lý Intel thế hệ mới kết hợp đồ họa NVIDIA GeForce RTX 50 Series, công nghệ tản nhiệt Silent Storm Cooling AI giúp duy trì nhiệt độ ổn định và hiệu suất tối ưu.

Bo mạch chủ dòng X870E MAX hỗ trợ công nghệ OC Engine, mạng 5G LAN, Wi-Fi 7 và cổng USB tốc độ 40 Gbps. Điểm nhấn mới là BIOS ROM dung lượng 64 MB, mang lại khả năng mở rộng và ổn định tốt hơn.

GeForce RTX 50 Series Graphics Cards: Thế hệ card đồ họa cao cấp mới nhất trải dài trên các dòng SUPRIM, VANGUARD, GAMING, VENTUS và INSPIRE, mỗi dòng đều được nâng cấp hệ thống tản nhiệt và thiết kế RGB tùy chỉnh, mang đến hiệu suất mạnh mẽ cùng phong cách cá nhân hóa cho game thủ.

Bàn phím gaming FORGE GK600 TKL WIRELESS & chuột VERSA 300 ELITE WIRELESS được thiết kế cho trải nghiệm chơi game không dây với độ trễ cực thấp, sở hữu kiểu dáng gọn gàng, hiệu ứng RGB nổi bật và độ nhạy lên đến 26.000 DPI.