Vào phòng lab, test 'chuẩn độ bền quân sự' của laptop

(VTC News) -

Thực tế, “đạt chuẩn độ bền quân sự” là cách nói tắt cho việc sản phẩm được kiểm tra dựa trên bộ tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng Mỹ. Phiên bản tiêu chuẩn cập nhật mới nhất, MIL-STD-810H (ra mắt năm 2019), gồm hơn 25 phép thử mô phỏng những tình huống mà thiết bị có thể gặp phải trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, không có quy định nào bắt buộc thiết bị phải vượt qua toàn bộ, mỗi nhà sản xuất sẽ chọn và kết hợp những bài test phù hợp với sản phẩm. Với tất cả sản phẩm thuộc dòng laptop doanh nghiệp Asus ExpertBook, Asus đảm bảo từ các dòng phổ thông đến cao cấp đều trải qua ít nhất 24 bài kiểm tra, vượt mức số lượng phép thử thường thấy trong ngành máy tính.

Kiểm tra va đập, rung lắc, sốc nhiệt

Trong phòng lab, các dòng Asus ExpertBook phải trải qua các bài kiểm tra va đập mô phỏng tình huống thiết bị bị rơi khi đang sử dụng, va chạm trong quá trình vận chuyển hoặc chịu ngoại lực bất ngờ.

Tiếp đó là loạt kiểm tra rung lắc, trong đó máy được đặt trên bàn rung liên tục ở dải tần 5-500 Hz, mô phỏng những cú xóc nảy khi di chuyển trên đường xấu hoặc đi xe máy.

Một dòng Asus ExpertBook trong điều kiện kiểm tra tần số rung lắc tương tự đi xe máy.

Ở những bài kiểm tra nhiệt độ, laptop phải chứng minh khả năng vận hành ổn định khi chạy liên tục ở môi trường từ âm 6°C đến 49°C, cũng như khi được vận chuyển trong điều kiện từ âm 46°C đến 71°C. Đặc biệt, thiết bị còn phải vượt qua bài test sốc nhiệt: Bị đưa đột ngột từ môi trường lạnh âm 51°C sang nóng 71°C và ngược lại. Nhưng những kịch bản này phù hợp thực tế: Mang laptop từ phòng điều hòa ra ngoài trời 40°C, hay để máy trong ôtô đóng kín nhiều giờ dưới nắng rồi mang ngay vào phòng lạnh.

Song song đó là bài kiểm tra độ ẩm. Máy được đặt trong môi trường độ ẩm tới 95% ở mức nhiệt 30-60 độ liên tục 10 ngày. Các thử nghiệm này giúp bảo đảm laptop không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời tiết cũng như khí hậu gió mùa, nồm ẩm.

Bài test mô phỏng laptop vận hành ở độ ẩm cao.

Thêm nữa, trong phòng lab, thiết bị được đặt ở môi trường bụi mịn mật độ 10 g/m3, tiếp theo là cát thổi ở tốc độ gió 28 m/giây. Với điều kiện tại Việt Nam, bài test này đặc biệt sát thực tế: Bụi đường khi di chuyển, cát bụi tại công trường xây dựng, hay môi trường kho vận nhiều hạt mịn.

157 bài kiểm định độc quyền từ Asus cho laptop doanh nghiệp

Toàn bộ dòng ExpertBook còn phải vượt qua 157 bài kiểm tra độ bền độc quyền của Asus được thiết kế riêng cho môi trường doanh nghiệp.

Bàn phím thiết bị được thử với 10 triệu lần nhấn, tương đương gõ liên tục 4 giờ mỗi ngày trong suốt 6 năm; bản lề được đóng mở 50.000 lần, tương đương 12 lần mỗi ngày trong hơn 11 năm. Khả năng chống rơi rớt cũng được kiểm chứng, khi máy vẫn hoạt động sau cú rơi từ độ cao 120 cm xuống nền bê tông. Trong khi đó, bàn phím chống tràn có thể chịu tới 405 ml nước đổ trực tiếp và thoát nhanh ra ngoài, giúp hạn chế hư hại.

Bài test vật nặng rơi vào màn hình.

Những tình huống ít ai để ý nhưng xảy ra thường xuyên cũng được đưa vào kiểm tra, như khả năng chịu lực đè lên tới 50 kg, hay độ bền của cổng kết nối, được thử nghiệm bằng cách cắm/rút thiết bị ở cổng USB Type-C tới 15.000 lần.

Để đạt được chuẩn độ bền khắc nghiệt này, Asus Expert Series được trang bị lớp vỏ gia cường, cấu trúc khung máy vững chắc và hệ thống bảo vệ linh kiện bên trong giúp máy không chỉ “sống sót” sau sự cố, mà còn tiếp tục vận hành ổn định ngay sau đó.

Hệ sinh thái đa dạng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuẩn độ bền vượt trội của Asus Expert Series được áp dụng từ dòng ExpertBook P dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên độ bền và chi phí hợp lý, đến ExpertBook B hướng tới chuyên gia, lãnh đạo và tổ chức lớn với yêu cầu cao về hiệu suất, di động và bảo mật. Bên cạnh đó còn có máy tính để bàn và AiO Asus ExpertCenter nhỏ gọn, linh hoạt.

Hệ sinh thái đa dạng của Asus Expert Series trải dài từ laptop, desktop đến AiO.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn có tâm lý “laptop doanh nghiệp chỉ dành cho tập đoàn lớn”. Ông Rex Lee, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Asus, cho biết đây là rào cản mà thương hiệu muốn thay đổi.

Thay vì chỉ tập trung vào kênh dự án, Asus đã đưa Expert Series lên kệ các hệ thống bán lẻ như Phong Vũ, An Phát, Phúc Anh, Hacom và các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, ngay cả khi chỉ mua một thiết bị đơn lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn được hưởng đầy đủ lợi ích của laptop doanh nghiệp: Bền bỉ, ổn định, bảo mật và dịch vụ hậu mãi tại chỗ linh hoạt toàn quốc.