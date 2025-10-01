Thiết lập trên Galaxy cần kích hoạt để pin bền bỉ hơn

(VTC News) -

Mặc dù có nhiều mẫu mã khác nhau với dung lượng pin khác nhau nhưng các cài đặt tiết kiệm pin trên điện thoại Galaxy lại tương đối giống nhau. Những cài đặt này giúp người dùng giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng, từ đó giúp pin của điện thoại Galaxy hoạt động hiệu quả và bền lâu hơn.

Giảm độ sáng màn hình

Màn hình là bộ phận tiêu tốn pin nhiều nhất. Nếu để độ sáng cao và thời gian sáng lâu, pin sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Cách đơn giản nhất để kéo dài thời lượng pin là giảm độ sáng màn hình. Bạn có thể thực hiện bằng cách vuốt xuống bảng thông báo và kéo thanh trượt độ sáng sang trái.

Hãy điều chỉnh thời gian tắt màn hình tại mục Cài đặt > Thiết bị của tôi > Màn hình > Thời gian chờ. Mẹo nhỏ là đặt thời gian chờ 30 giây và bật chế độ Tự động điều chỉnh độ sáng.

Giảm độ sáng màn hình và cài đặt thời gian tắt màn hình giúp tiết kiệm pin đáng kể. (Ảnh: Android.gadgethacks)

Đóng, vô hiệu hóa hoặc gỡ bỏ ứng dụng không sử dụng

Nhiều ứng dụng chạy nền gây hao pin mà bạn không để ý. Cách nhanh nhất để gỡ bỏ: Nhấn giữ biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính, chọn “Gỡ cài đặt” và xác nhận.

Nếu muốn kiểm soát nhiều hơn, hãy vào Cài đặt > Ứng dụng, sắp xếp theo dung lượng hoặc quyền, rồi chọn gỡ bỏ. Với những ứng dụng không thể gỡ trên một số thiết bị Galaxy, bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa để tiết kiệm pin.

Tắt hoặc hẹn giờ Always On Display (AOD)

Tính năng AOD giúp xem nhanh giờ và thông báo khi màn hình tắt, nhưng vì màn hình luôn sáng, pin vẫn bị tiêu hao.

Để tắt, vào Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Màn hình khóa và Always On Display, sau đó gạt tắt. Bạn cũng có thể chọn “Đặt lịch biểu” để AOD chỉ bật trong một khung giờ nhất định, ví dụ ban ngày, và tự tắt vào ban đêm.

Tắt Wi-Fi, Bluetooth và GPS khi không cần thiết

Các kết nối này liên tục dò tìm tín hiệu, kể cả khi bạn không sử dụng, gây hao pin đáng kể. Bạn có thể nhanh chóng tắt bằng cách kéo bảng thông báo và chạm vào biểu tượng Wi-Fi, Bluetooth hoặc GPS. Hãy chỉ bật khi thật sự cần thiết.

Chỉ bật Wi-Fi, Bluetooth hoặc GPS khi cần thiết. (Ảnh: Samsung)

Bật chế độ tiết kiệm pin

Chế độ tiết kiệm pin sẽ giới hạn hiệu năng CPU, giảm độ sáng, tắt đèn phím cảm ứng và phản hồi rung, đồng thời đóng các ứng dụng không cần thiết.

Bạn có thể bật thủ công hoặc cài đặt tự động vào Cài đặt > Chăm sóc thiết bị > Pin. Nhờ đó, thời lượng pin của máy sẽ được kéo dài đáng kể.

Cập nhật phần mềm thiết bị

Phiên bản phần mềm mới thường khắc phục lỗi và tối ưu hóa khả năng quản lý năng lượng. Để kiểm tra, vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại. Bạn có thể nâng cấp qua FOTA (Firmware Over The Air – cập nhật không dây) hoặc phần mềm Samsung Kies trên máy tính.

Bảo quản thiết bị đúng cách

Nếu không sử dụng máy trong thời gian dài, hãy sạc pin đến khoảng 50% trước khi cất giữ. Ngoài ra, tránh để điện thoại trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh, như trong xe hơi giữa trưa hoặc trong ngăn tủ đông. Nhiệt độ cực đoan có thể gây hỏng pin vĩnh viễn.