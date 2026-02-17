Màn diễn robot Trung Quốc tại Gala Xuân Vãn tiến bộ nhảy vọt thế nào sau 1 năm?

(VTC News) -

So sánh màn trình diễn của robot Trung Quốc sau 1 năm tại Gala Xuân Vãn. (Video: Reuters, CCTV)

Chỉ sau một năm, màn trình diễn robot hình người tại Gala Xuân Vãn của Đài CCTV đã cho thấy bước tiến rõ rệt về công nghệ điều khiển chuyển động và phối hợp đa robot.

Nếu như tại Gala năm ngoái, 16 robot kích thước người thật của Unitree Robotics gây sốt khi xoay khăn tay và nhảy múa đồng bộ cùng nghệ sỹ thì năm nay, chúng không còn dừng ở mức "trình diễn công nghệ".

Năm 2025, sự xuất hiện của robot hình người trên sân khấu Gala Xuân Vãn chủ yếu mang tính biểu tượng. Các robot đứng gần như cố định, thực hiện động tác tương đối đơn giản, biên độ chuyển động còn hạn chế, di chuyển còn chưa uyển chuyển.

Tại Gala năm nay, hơn một chục robot Unitree dễ dàng thực hiện linh hoạt các chuỗi động tác võ thuật, vung kiếm, côn nhị khúc trong cự ly gần với các em nhỏ biểu diễn cùng sân khấu. Đáng chú ý là phân đoạn mô phỏng thế võ túy quyền, bật người và bật tường vốn yêu cầu cao về khả năng giữ thăng bằng.

Robot Trung Quốc với khả năng nhào lộn ấn tượng.

Sự quan tâm dành cho ngành robot hình người Trung Quốc tăng mạnh trong bối cảnh các doanh nghiệp chủ chốt như AgiBot và Unitree chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay.

Theo Reuters, trong năm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp 5 nhà sáng lập startup về robot, tương đương với số doanh nhân trong lĩnh vực xe điện và bán dẫn mà ông tiếp xúc trong cùng thời gian, điều đó cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực non trẻ này.

Ông Georg Stieler, Giám đốc điều hành khu vực châu Á và phụ trách robot & tự động hóa tại hãng tư vấn công nghệ Stieler, nhận định: "Chỉ trong một năm, bước nhảy vọt về trình diễn là rất rõ rệt".

Ông cũng cho rằng khả năng kiểm soát chuyển động ấn tượng cho thấy Unitree tập trung phát triển "bộ não robot" - phần mềm AI cho phép thực hiện các thao tác tinh vi có thể ứng dụng trong môi trường thực tế.

Theo hãng nghiên cứu Omdia, Trung Quốc chiếm 90% trong tổng số khoảng 13.000 robot hình người được xuất xưởng toàn cầu năm ngoái, vượt xa các đối thủ Mỹ như dự án Optimus của Tesla.

Ngân hàng Morgan Stanley dự báo doanh số robot hình người tại Trung Quốc tăng hơn gấp đôi, lên 28.000 chiếc trong năm nay.

Tỷ phú Elon Musk cho biết ông kỳ vọng đối thủ lớn nhất của Tesla sẽ là các công ty Trung Quốc khi hãng xe này chuyển trọng tâm sang AI tích hợp cơ thể và robot hình người Optimus.