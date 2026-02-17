Công nghệ 17/2: Ấn Độ khẳng định tham vọng AI, robot Trung Quốc viết thư pháp

(VTC News) -

250.000 đại biểu dự hội nghị AI tại Ấn Độ

Tuần này, New Delhi trở thành tâm điểm khi đăng cai India AI Impact Summit. Sự kiện thu hút hơn 250.000 đại biểu cùng 300 đơn vị triển lãm.

Các lãnh đạo công nghệ hàng đầu như Sundar Pichai (Google), Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Demis Hassabis (DeepMind) và Mukesh Ambani (Reliance) tham dự, cùng với sự hiện diện của Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Chủ đề của hội nghị là "Phúc lợi cho tất cả, hạnh phúc cho tất cả", nhấn mạnh định hướng phát triển AI vì con người.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên trái) chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi ông đến dự bữa tối tại Điện Élysée. (Nguồn: AFP)

Ấn Độ hiện chưa có mô hình AI nền tảng cạnh tranh trực tiếp với Mỹ hay Trung Quốc, nhưng đang đặt cược vào triển khai quy mô lớn và ứng dụng thực tế. Với hơn 72 triệu người dùng ChatGPT mỗi ngày vào cuối năm 2025, quốc gia này đã trở thành thị trường lớn nhất của OpenAI.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng cũng gây lo ngại về việc thay thế lao động, đặc biệt trong ngành dịch vụ IT trị giá 283 tỷ USD. Các dự báo cho thấy call center có thể mất tới 50% doanh thu vào năm 2030 do AI.

Ngoài các phiên thảo luận, hội nghị còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ về kinh tế: giá phòng khách sạn tại Delhi tăng vọt, có nơi từ 2.200 USD lên hơn 33.000 USD/đêm. Điều này cho thấy sức hút khổng lồ của sự kiện, đồng thời khẳng định tham vọng của Ấn Độ trong việc định hình quản trị AI toàn cầu.

Robot viết thư pháp trong Tết Nguyên đán 2026

Trong lễ hội đèn lồng tại Vườn Yuyuan, Thượng Hải, Trung Quốc, những "thư pháp gia" đặc biệt xuất hiện: Robot thư pháp. Chúng được lập trình để viết chữ Phúc và các lời chúc cá nhân hóa cho khách tham quan, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và công nghệ.

Người dân xếp hàng dài để nhận chữ Phúc do AI tạo ra, coi đó như một món quà may mắn đầu năm. Sự chính xác của máy móc mang lại nét chữ đều đặn, tinh tế, trong khi ý nghĩa văn hóa vẫn được giữ nguyên.

Robot hóa thân nghệ sĩ dân gian - minh chứng cho sự giao thoa giữa công nghệ và truyền thống. (Nguồn: Khabarasia)

Điều này cho thấy cách Trung Quốc đang dùng công nghệ để làm mới các phong tục cổ truyền. Robot không chỉ là công cụ giải trí mà còn trở thành cầu nối giúp thế hệ trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống theo cách hiện đại và hấp dẫn hơn.

Sự kiện này được đánh giá là minh chứng cho chiến lược đưa robot vào đời sống thường nhật, vừa bảo tồn văn hóa vừa khẳng định vị thế công nghệ của Trung Quốc trên thế giới.

iOS 27: iPhone có thể "trụ pin" lâu hơn

Apple đang chuẩn bị tung ra bản cập nhật iOS 27 vào mùa thu năm nay, và điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở trí tuệ nhân tạo mà còn ở việc cải thiện hiệu suất pin. Theo Bloomberg, hệ điều hành mới sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa các tính năng và giảm hoạt động nền, từ đó giúp iPhone chạy mượt hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Dự án nội bộ mang tên "Rave" được so sánh với thời kỳ Snow Leopard trên Mac, khi Apple ưu tiên sự ổn định và hiệu suất thay vì chỉ thêm tính năng mới. Những thay đổi này có thể giúp người dùng kéo dài thời gian sử dụng trong ngày mà không cần sạc liên tục, đồng thời gia tăng tuổi thọ thiết bị.

Song song với đó, Apple cũng đang đẩy mạnh tích hợp AI, đặc biệt là Siri phiên bản chatbot thông minh hơn. Điều này có thể làm tăng nhu cầu xử lý trên thiết bị, nhưng việc tinh gọn hệ điều hành được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để cân bằng giữa hiệu suất và tính năng mới.