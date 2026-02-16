Robot hình người 'chiếm lĩnh' đêm diễn đón giao thừa của Trung Quốc

(VTC News) -

Robot hình người gây chú ý trong đêm diễn đón Tết ở Trung Quốc.

Chương trình truyền hình được xem nhiều nhất Trung Quốc - gala mừng xuân thường niên của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV năm nay trở thành sân khấu phô diễn tham vọng công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là mục tiêu dẫn đầu trong lĩnh vực robot hình người và sản xuất thế hệ mới.

Bốn startup robot hình người đang lên – Unitree Robotics, Galbot, Noetix và MagicLab – đã trình diễn sản phẩm tại sự kiện. Ba tiết mục hài kịch mở màn chương trình đều gây ấn tượng với sự xuất hiện của robot hình người.

Đáng chú ý là màn trình diễn võ thuật kéo dài, trong đó hơn chục robot của Unitree thực hiện các pha giao đấu phức tạp, vung kiếm, côn và song tiết côn ngay cạnh các diễn viên nhí.

Một trong những phân cảnh ấn tượng nhất là màn tái hiện các động tác loạng choạng và ngã ngửa đặc trưng của “túy quyền” – phong cách võ thuật truyền thống Trung Quốc. Tiết mục này cho thấy những tiến bộ về phối hợp đa robot và khả năng “phục hồi lỗi”, tức robot có thể tự đứng dậy sau khi ngã.

Trong tiết mục mở màn, chatbot AI Doubao của Alibaba cũng được giới thiệu nổi bật. Bốn robot hình người của Noetix tham gia một tiểu phẩm hài cùng diễn viên, còn robot của MagicLab biểu diễn vũ đạo đồng bộ với nghệ sỹ trong ca khúc “We Are Made in China”.

Sự chú ý dành cho ngành robot hình người Trung Quốc tăng mạnh trong bối cảnh nhiều “ông lớn” như AgiBot và Unitree chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay.

Đồng thời, các startup AI trong nước cũng tung ra hàng loạt mô hình tiên tiến trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày – giai đoạn vàng về truyền thông và tiêu dùng.

Năm ngoái, gala CCTV cũng gây sốt khi 16 robot kích thước người thật của Unitree cùng múa khăn tay và nhảy đồng bộ với vũ công. Vài tuần sau, nhà sáng lập Unitree có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một hội nghị công nghệ cấp cao – sự kiện đầu tiên kiểu này kể từ năm 2018.

Trong một năm qua, ông Tập đã gặp 5 nhà sáng lập startup robot – tương đương số doanh nhân trong lĩnh vực xe điện và bán dẫn mà ông tiếp xúc cùng kỳ. Điều này cho thấy mức độ ưu tiên và sự chú ý đặc biệt dành cho lĩnh vực còn non trẻ này.

Theo ông Georg Stieler, Giám đốc khu vực châu Á của hãng tư vấn công nghệ Stieler, gala CCTV trong nhiều thập kỷ qua luôn là nơi thể hiện tham vọng công nghệ của Trung Quốc – từ chương trình không gian, máy bay không người lái đến robot.

“Điểm khác biệt của gala so với các sự kiện tương tự ở nơi khác là sự kết nối trực tiếp giữa chính sách công nghiệp và sân khấu giờ vàng. Những công ty xuất hiện trên sân khấu này thường nhận được lợi ích thực tế như đơn hàng chính phủ, sự chú ý của nhà đầu tư và cơ hội tiếp cận thị trường", ông bình luận.

Đằng sau những màn robot chạy marathon, đá kungfu hay nhào lộn là chiến lược đặt robot và trí tuệ nhân tạo vào trung tâm kế hoạch “AI+ sản xuất” thế hệ mới của Trung Quốc. Bắc Kinh kỳ vọng tự động hóa sẽ giúp bù đắp áp lực khi lực lượng lao động già hóa.

Nhà phân tích công nghệ Poe Zhao tại Bắc Kinh nhận định: “Robot hình người gói gọn nhiều thế mạnh của Trung Quốc trong câu chuyện: Năng lực AI, chuỗi cung ứng phần cứng và tham vọng sản xuất. Đồng thời, đây cũng là hình thái robot dễ hình dung nhất".

Theo hãng nghiên cứu Omdia, Trung Quốc chiếm khoảng 90% trong tổng số 13.000 robot hình người được xuất xưởng toàn cầu năm ngoái, vượt xa các đối thủ Mỹ, bao gồm robot Optimus của Tesla.

Ngân hàng Morgan Stanley dự báo doanh số robot hình người của Trung Quốc năm nay sẽ tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 28.000 đơn vị.