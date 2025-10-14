Cập nhật tỷ số Malaysia vs Lào, vòng loại Asian Cup 2027

(VTC News) -

Trận Malaysia đấu với Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra lúc 20h hôm nay 14/10 trên sân vận động Bukit Jalil, Kuala Lumpur (Malaysia). Ở trận lượt đi trên sân khách, Malaysia giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Malaysia thắng Lào 3-0 ở lượt đi.

Đội hình Malaysia đấu với Lào

Malaysia: Syihan Hazmi (16), Sharul Saad (3), Afiq Fazail (4), Faisal Halim (7), Arif Aiman (12), Fazili Shamsul (14), Nooa Laine (15), Harith Haiqal (18), Romel Morales (19), Dion Cools (21), Lavere Corbin-Ong (22).

Lào: Kop Lokphathip (1), Bounphachan Bounkong (17), Khounthoumphone (6), Lueanthala (10), Phetviengsy (3), Sangvilay (2), Somsanith (5), Souvanny (9), Thongkhamsavath (15), Wenpaserth (11), Xaysombath (20).

Thông tin trận đấu

Malaysia đứng đầu bảng F sau 3 lượt trận đầu tiên. Đội bóng của huấn luyện viên Peter Cklamovski giành đủ 9 điểm sau 3 trận thắng và không thủng lưới lần nào.

Đội tuyển Malaysia không thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận đang chịu án cấm thi đấu 1 năm của FIFA. Dù vậy, đội bóng này vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội so với đối thủ.

Trong trận lượt đi giữa 2 đội diễn ra cách đây 5 ngày, Malaysia hoàn toàn áp đảo đối thủ. Họ phối hợp tấn công và tận dụng cơ hội chưa tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ Malaysia vẫn thắng đậm không mấy khó khăn.

Đội tuyển Lào có chất lượng kỹ thuật không cao. Các học trò của huấn luyện viên Ha Hyeok-jun cũng chỉ đủ thể lực để chống đỡ sức tấn công của đối thủ trong khoảng một giờ thi đấu.

Chơi trên sân nhà, Malaysia nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng kể cả khi không sử dụng đội hình mạnh nhất. Ở thời điểm này, khi chưa có quyết định xử thua hoặc trừ điểm từ AFC, đội bóng của HLV Peter Cklamovski vẫn còn nguyên động lực thi đấu.