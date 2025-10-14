Đối thủ của đội tuyển Việt Nam kiện lên AFC, đòi xử thua Malaysia

(VTC News) -

Tờ The Guardian của Anh đưa tin Liên đoàn bóng đá Nepal đã gửi đơn lên FIFA với đề nghị xử thua Malaysia 0-3 trong trận đấu với đội tuyển nước này ở vòng loại Asian Cup 2027. Còn nhớ cách đây ít tháng, Nepal để thua 0-2 trên sân nhà trong trận đấu mà Hector Hevel - cầu thủ nhập tịch sai quy định của Malaysia ghi bàn.

Theo đánh giá của trang tin uy tín xứ sương mù, Malaysia bị cáo buộc dùng cầu thủ sai quy định nên chuyện bị FIFA xử thua 0-3 hoàn toàn có thể xảy ra. Nepal một lần nhắc lại câu chuyện Malaysia gian lận và muốn có điểm số từ trận này.

Malaysia nhập tịch sai quy định 7 cầu thủ.

Vụ bê bối làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch bị phát hiện sau khi FIFA phát hiện ra những điểm bất thường trong tài liệu của Liên đoàn bóng đá Malaysia. Cơ quan quản lý của bóng thế giới đưa ra mức phạt vào tháng trước sau khi có khiếu nại sau trận đấu của họ với Việt Nam vào tháng 6.

Trận đấu với Lào là lần đầu tiên đội tuyển Malaysia ra sân sau khi chịu án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Họ không được sử dụng 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên tục khẳng định rằng họ đã làm đúng các quy định. Một số sai sót xuất phát từ yếu tố kĩ thuật, nhập sai dữ liệu cần thiết là nguyên nhân dẫn đến sự cố nhập tịch. Tuy nhiên, lập luận này bị truyền thông quốc tế và các chuyên gia pháp lý đánh giá là không đủ sức thuyết phục.

Tờ Guardian khẳng định: "FIFA khẳng định rằng họ tự tin vào phán quyết của mình. Chưa rõ Liên đoàn bóng đá Malaysia đưa ra bằng chứng gì trong đơn kháng cáo. Các nguồn tin thân cận với FIFA cho biết họ tin rằng đơn kháng cáo sẽ tập trung vào việc giảm nhẹ hình phạt hơn là lật ngược tình thế".