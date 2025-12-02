Bị FIFA phạt nặng, dàn sao nhập tịch Malaysia nhận hậu thuẫn bất ngờ

(VTC News) -

"Các lệnh trừng phạt áp đặt lên nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia là không tương xứng nếu xét trên hoàn cảnh cụ thể của vụ việc", trang chủ Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) đăng tải trên trang chủ.

Ở trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia trình làng một loạt cầu thủ nhập tịch. Với lực lượng vượt trội, đội bóng này không mấy khó khăn để đánh bại thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik với tỉ số 4-0.

Loạt cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu.

Tuy nhiên, ngay sau đó tranh cãi nổ ra khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận được thông tin về việc 7 cầu thủ gian lận giấy tờ nhập tịch. Nhóm này bao gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

FIFPRo cho rằng các cầu thủ là nạn nhân trong vụ bê bối của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). FIFA xác nhận nhóm cầu thủ này không trực tiếp làm giả tài liệu.

"Tất cả các cầu thủ đều rơi vào chung một hoàn cảnh thì đó không phải hành động của cá nhân ai. Họ cũng không có cách nào tự xác nhận rằng tư cách thi đấu của mình có tính ràng buộc từ FIFA hay không. Nhóm cầu thủ bị quy trách nhiệm do những giấy tờ từ FAM gửi lên FIFA. Một nghĩa vụ vô lý được đặt lên vai cầu thủ trong việc xác minh tài liệu không phải đến từ họ ban hành.

Các cầu thủ nhập tịch này đã làm đúng quy trình từ nộp hồ sơ cá nhân, làm việc với cơ quan chức năng Malaysia, thực hiện việc tuyên thệ, nhận hộ chiếu và FAM xác nhận tư cách thi đấu. Mọi việc nằm ngoài tầm xử lý của họ nhưng giờ đây họ lại bị cấm thi đấu với hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng khác", trang chủ FIFPro nhận định

Theo nhiều chuyên gia luật thể thao Malaysia, nhóm cầu thủ nhập tịch hoàn toàn có thể nộp đơn kiện FAM nếu họ cảm thấy rằng quyền lợi của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, vụ kiện không dễ thực hiện bởi chính các cầu thủ cũng có phần lỗi lớn trong vụ bê bối làm giả giấy tờ.