Lý do Ford thu phí tính năng quen thuộc trên xe điện

(VTC News) -

Ford vừa thực hiện một thay đổi đáng chú ý trong danh mục trang bị của dòng SUV điện Mustang Mach-E phiên bản 2026.

Cụ thể, hộc chứa đồ dưới nắp ca-pô phía trước, vốn là đặc trưng của nhiều dòng xe điện, giờ đây không còn là trang bị mặc định. Khách hàng muốn sở hữu tiện ích này sẽ phải chi thêm 495 USD (khoảng 12,5 triệu đồng) dưới dạng một gói tùy chọn ngoại thất.

Hộc chứa đồ trước của Mustang Mach-E có khả năng chống nước và thoát nước.

Theo đại diện hãng xe Mỹ giải thích, quyết định này dựa trên kết quả nghiên cứu hành vi người dùng. Phần lớn chủ xe Mustang Mach-E hiếm khi sử dụng đến khoang chứa đồ phía trước.

Việc loại bỏ trang bị tiêu chuẩn này giúp hãng tối ưu hóa chi phí sản xuất và giảm giá thành khởi điểm của xe nhằm tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường xe điện đang cạnh tranh khốc liệt.

Dù mức giá khởi điểm của phiên bản tiêu chuẩn Select RWD đời 2026 được điều chỉnh giảm nhẹ xuống còn 39.840 USD, nhưng nếu người dùng chọn thêm hộc chứa đồ để có cấu hình tương đương đời 2025, tổng số tiền phải chi trả cao hơn khoảng 345 USD.

Thực tế này gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người sử dụng xe điện, khi một tính năng vốn được coi là mặc định nay lại bị tách rời để thu phí.

Trước đó, từ phiên bản đời 2025, Ford thu hẹp khoảng 40% diện tích hộc chứa đồ này để dành không gian lắp đặt hệ thống bơm nhiệt mới, giúp xe vận hành hiệu quả hơn trong điều kiện thời tiết lạnh.

Ngoài thay đổi về hộc đồ, Mustang Mach-E 2026 cũng có một số cập nhật nhỏ khác như bổ sung tay nắm cửa vật lý cho hàng ghế sau và điều chỉnh các gói trang trí ngoại thất.