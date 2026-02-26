26/02/2026 17:48:38 +07:00

Honda HR-V e:HEV RS giảm giá 34 triệu đồng, rẻ hơn Corolla Cross HEV

26/02/2026 17:48:38 +07:00
Honda Việt Nam giảm giá HR-V e:HEV RS xuống 835 triệu đồng, thấp hơn Corolla Cross HEV, tăng sức cạnh tranh trong phân khúc CUV hybrid.

Ngày 26/2, Honda Việt Nam đã công bố giảm giá bán cho mẫu xe HR-V e:HEV RS. Cụ thể, giá niêm yết của xe đã giảm 34triệu đồng, từ 869 triệu đồng xuống còn 835 triệu đồng. Với mức giá mới, HR-V e:HEV RS hiện thấp hơn 30 triệu đồng so với mẫu Corolla Cross HEV.

Mẫu xeGiá cũGiá mớiMức giảm
Honda HR-V e:HEV RS869.000.000835.000.00034.000.000
Mẫu HR-V e:HEV RS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ tháng 4/2025. Đây là phiên bản hybrid cao cấp nhất trong dòng sản phẩm HR-V, sử dụng hệ truyền động e:HEV kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC và mô-tơ điện, đi kèm với hộp số e-CVT.

Xe được trang bị hai mô-tơ điện, trong đó một mô-tơ có nhiệm vụ phát điện và một mô-tơ khác đảm nhận truyền động chính tới bánh xe, với mô-men xoắn cực đại đạt 253 Nm. Biến thể hybrid này không chỉ tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn mà còn duy trì khả năng vận hành mượt mà so với phiên bản máy xăng thuần.

Ngoài phiên bản e:HEV RS, HR-V 2025 tại Việt Nam còn có các phiên bản máy xăng G và L, sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Về kích thước, HR-V 2025 là mẫu crossover 5 chỗ thuộc nhóm CUV đô thị cỡ B+, với trục cơ sở 2.610 mm. Phiên bản e:HEV RS có kích thước dài x rộng x cao khoảng 4.385 x 1.790 x 1.590 mm, khoảng sáng gầm dao động từ 190 đến 195 mm tùy phiên bản, giúp xe cạnh tranh trực tiếp với các mẫu CUV đô thị cùng tầm giá.

Trang bị tiện nghi trên xe bao gồm màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ghế bọc da và điều hòa tự động. Tùy phiên bản, xe còn có màn hình đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, camera 360 độ và nhiều tiện ích khác.

Gói công nghệ an toàn chủ động Honda SENSING cũng được trang bị trên các phiên bản, bao gồm các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn.

Việc điều chỉnh giá bán lần này giúp HR-V e:HEV RS tăng tính cạnh tranh trong bối cảnh phân khúc CUV đô thị và xe hybrid tại Việt Nam ngày càng trở nên sôi động, với nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng trong cùng tầm giá.

