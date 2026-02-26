Dễ lái, đi xa, tiết kiệm - VinFast Evo Grand xứng danh xe điện cho mọi nhà

(VTC News) -

“Thay đổi suy nghĩ nhờ Evo Grand”

Với nhiều người dùng đô thị, đặc biệt là những người lần đầu tiếp cận xe máy điện, cảm giác dễ lái và sự tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày là yếu tố quyết định. Sự xuất hiện của những mẫu xe như VinFast Evo Grand đã đánh trúng nhu cầu này.

Chị Ngọc Trâm (TP.HCM) chia sẻ, bản thân chị đã từng là một người khá e dè với xe điện cho đến khi được trải nghiệm và sở hữu Evo Grand. “Sau khi trải nghiệm và sở hữu chiếc Evo Grand, tôi đã thay đổi suy nghĩ trước đây của mình. Evo Grand chạy mượt, phản hồi tay ga tốt và lái rất nhẹ nhàng, giúp tôi chạy trong phố đông một cách thoải mái”, chị kể.

Theo chị Trâm, cảm giác lái nhẹ nhàng giúp việc di chuyển trong giờ cao điểm bớt căng thẳng hơn. Bên cạnh khả năng vận hành, tính tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày cũng là điểm cộng lớn của Evo Grand. Chị Trâm cho biết cốp xe rộng (35 lít) giúp chị dễ dàng kết hợp nhiều mục đích di chuyển trong ngày.

“Tôi đi học rồi đi chợ, bỏ hết đồ lỉnh kỉnh vào cốp mà không bị kênh, rất tiện. Cốp không có hơi nóng nên đựng đồ càng thoải mái, dễ chịu”, chị vui vẻ cho biết.

Chị Trâm cũng hài lòng với việc sạc xe. Chỉ cần cắm sạc tại nhà vào buổi tối, sáng dậy đã có pin đầy để đi làm. Lượng pin này có thể cho chị đi cả tuần mới cần sạc lại, giúp tiết kiệm thời gian.

Xe điện dành cho gia đình với “giá mềm”

Không chỉ phù hợp với người đi học, đi làm, VinFast Evo Grand còn được nhiều gia đình lựa chọn nhờ cấu hình linh hoạt và khả năng đáp ứng quãng đường dài. Xe có tùy chọn 2 pin, cho tổng tầm hoạt động lên tới 262 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số đủ để xóa bỏ nỗi lo hết điện giữa đường của người dùng. Ngay cả khi sử dụng một pin, chiếc Evo Grand cũng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong đô thị với 134 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, chia sẻ trên một diễn đàn người dùng, anh Quân David (Hà Nội) thừa nhận, mẫu xe điện của VinFast đã chinh phục anh bởi thiết kế và trang bị an toàn cho gia đình.

“Xe có yên to rộng cho các con ngồi thoải mái. Chiều cao cũng vừa phải để các con lên xuống dễ dàng”, anh Quân chia sẻ.

Về kỹ thuật, theo anh, pin trên Evo Grand là loại LFP vốn đã được khẳng định về hiệu suất ổn định, tuổi thọ cao, đảm bảo an toàn về cháy nổ. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu loạt trang bị hiện đại như đèn full LED, màn hình đồng hồ kỹ thuật số. Đặc biệt, nếu người dùng lựa chọn lắp thêm thiết bị eSim và kết nối tới ứng dụng VinFast E-Scooter, xe sẽ có thêm các tính năng công nghệ tiên tiến như định vị xe, chẩn đoán lỗi, theo dõi trạng thái vận hành.

Dù sở hữu nhiều công nghệ, Evo Grand có giá niêm yết chỉ 22,8 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe tay ga. Đặc biệt, xe còn đang được ưu đãi giảm trực tiếp 6% giá bán và hỗ trợ lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe).

Bên cạnh các mức hỗ trợ về giá bán, VinFast còn áp dụng chính sách “Mua xe 0 đồng” với lãi suất ưu đãi và sạc pin miễn phí đến hết ngày 31/5/2027. Ngay cả khi sạc tại nhà, các chủ xe cũng đánh giá, mức chi phí điện năng phải bỏ ra cũng không đáng kể.

Đặc biệt, hiện tại, VinFast đang triển khai chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện. Khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng trị giá lên tới hơn 30 tỷ đồng. Thực tế, không ít khách hàng đã nhận niềm vui lớn khi mua xe máy điện, rinh về VF 3. Cơ hội vẫn còn rất lớn cho mọi khách hàng bởi chương trình đặc biệt của VinFast kéo dài tới 31/3/2026.

Với khả năng vận hành êm ái, tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày và chi phí sử dụng thấp, Evo Grand được xem là lựa chọn thực tế với người dùng Việt, đặc biệt là trong giai đoạn đầu năm khi các ưu đãi của VinFast đang ở mức lý tưởng.