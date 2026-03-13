Lưu ý quan trọng không thể bỏ qua khi xây tường thạch cao

(VTC News) -

Vài năm gần đây, tường thạch cao trở thành giải pháp phổ biến trong các công trình nhà ở, văn phòng, khách sạn hay trung tâm thương mại. Nhờ đặc tính nhẹ, dễ thi công và khả năng tạo hình linh hoạt, vật liệu này được xem là lựa chọn thay thế hiệu quả cho nhiều loại tường truyền thống trong một số hạng mục nội thất.

Ưu điểm của tường thạch cao

Một trong những ưu điểm lớn nhất của tường thạch cao là thi công nhanh và gọn nhẹ. Khác với tường gạch phải xây, trát và chờ khô, tường thạch cao được lắp đặt theo hệ khung xương kim loại kết hợp với các tấm thạch cao. Quá trình thi công vì thế diễn ra nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian hoàn thiện công trình.

Ngoài ra, trọng lượng nhẹ cũng là lợi thế quan trọng của loại tường này. Tường thạch cao thường nhẹ hơn nhiều so với tường gạch truyền thống, giúp giảm tải trọng cho kết cấu nhà, đặc biệt phù hợp với các công trình cải tạo, nhà cao tầng hoặc những không gian cần hạn chế trọng lượng.

Bên cạnh đó, tường thạch cao còn có tính thẩm mỹ và khả năng thiết kế linh hoạt. Vật liệu này dễ dàng tạo hình theo nhiều kiểu dáng khác nhau như vách ngăn, tường cong, hốc trang trí hoặc hệ tường kết hợp kệ, giúp không gian nội thất trở nên hiện đại và sáng tạo hơn.

Tường thạch cao có ưu điểm trọng lượng nhẹ. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Bên cạnh đó, một số loại tấm thạch cao chuyên dụng còn có khả năng cách âm và cách nhiệt khá tốt. Điều này giúp cải thiện sự riêng tư cho các phòng trong nhà, đồng thời hỗ trợ giữ nhiệt độ ổn định hơn trong không gian sống.

Một ưu điểm nữa của trần thạch cao là dễ dàng thay đổi cấu trúc phòng, phân chia lại không gian mà không cần đập bỏ toàn bộ bức tường gạch nặng nề

Nhược điểm của tường thạch cao

Dù có nhiều ưu điểm, tường thạch cao vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Trước hết, độ chịu lực của tường thạch cao không bằng tường gạch hoặc bê tông. Nếu muốn treo các vật nặng như tivi lớn, tủ treo hoặc kệ sách, người thi công cần gia cố khung xương hoặc sử dụng các phụ kiện chuyên dụng.

Trong môi trường ẩm ướt hoặc khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, tấm thạch cao thông thường có thể bị ẩm, phồng hoặc giảm độ bền theo thời gian. Vì vậy, với phòng tắm hoặc khu vực bếp, cần sử dụng loại tấm chống ẩm chuyên biệt.

Ngoài ra, độ bền cơ học của tường thạch cao cũng thấp hơn tường xây truyền thống. Nếu bị va đập mạnh, bề mặt tường có thể bị lõm hoặc nứt.

Nếu bị nước ngấm vào nhiều lần, tường thạch cao sẽ bị ố vàng, loang màu sơn hoặc phai màu gây mất thẩm mỹ.

Lưu ý quan trọng khi xây tường thạch cao

Để đảm bảo độ bền và hiệu quả sử dụng, gia chủ cần lưu ý một số yếu tố quan trọng khi thi công tường thạch cao.

Trước hết, lựa chọn vật liệu chất lượng là yếu tố then chốt. Hệ khung xương, tấm thạch cao, vít liên kết và bột xử lý mối nối nên đến từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo độ chắc chắn và tuổi thọ công trình.

Tường thạch cao chống nước phù hợp với khu vực nhà tắm. (Ảnh: Spacet)

Thứ hai, thi công đúng kỹ thuật đóng vai trò quyết định. Khung xương cần được lắp đặt đúng khoảng cách tiêu chuẩn, đảm bảo khả năng chịu lực và hạn chế tình trạng rung lắc hoặc cong vênh sau thời gian dài sử dụng.

Ngoài ra, cần chọn loại tấm phù hợp với từng khu vực. Với phòng khách hoặc phòng ngủ có thể dùng tấm thạch cao tiêu chuẩn, trong khi khu vực bếp, nhà vệ sinh nên dùng loại chống ẩm hoặc chống nước để đảm bảo độ bền.

Bên cạnh đó, nên bảo trì và kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu như nứt mối nối, bong sơn hay ẩm mốc. Việc xử lý sớm sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của hệ tường và giữ được vẻ đẹp cho không gian nội thất.