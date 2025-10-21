(VTC News) -

Trần thạch cao là gì?

Trần thạch cao là loại trần được làm từ các tấm thạch cao, kết hợp với hệ khung xương bằng kim loại để cố định, tạo hình và gắn kết. Lớp thạch cao có thành phần chính là canxi sunfat ngậm nước, được ép thành tấm, bề mặt thường phủ lớp giấy đặc biệt để tăng độ bền và tính thẩm mỹ.

Ưu điểm của trần thạch cao là trọng lượng nhẹ, giảm tải cho kết cấu nhà. Loại trần này cũng dễ tạo hình, có thể thi công nhiều kiểu dáng và hoa văn khác nhau.

Trần thạch cao làm tăng tính thẩm mỹ cho không gian. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Trần thạch cao còn giúp tăng tính thẩm mỹ, làm không gian trở nên sang trọng và hiện đại. Ngoài ra, trần thạch cao còn có khả năng cách nhiệt, cách âm tốt.

Dù vậy, trần thạch cao có nhược điểm dễ bị nứt hoặc võng theo thời gian nếu thi công không đúng kỹ thuật. Trần thạch cao không chịu được nước trực tiếp nên dễ hư hỏng khi bị dột trần.

Các loại trần thạch cao phổ biến

Hiện nay, trần thạch cao được chia thành hai nhóm chính là trần thạch cao nổi và trần thạch cao chìm.

Trần thạch cao nổi

Trần thạch cao nổi hay còn gọi trần thả, là dạng trần có thể dễ dàng tháo lắp từng tấm, lộ khung xương ra bên ngoài. Loại trần này thường được sử dụng ở các văn phòng, nhà xưởng, siêu thị hoặc không gian cần bảo trì thường xuyên.

Ưu điểm của trần thả là thi công nhanh, chi phí thấp, thuận tiện khi cần sửa chữa hệ thống điện, ống nước trên trần. Tuy nhiên, về mặt thẩm mỹ, trần thả thường không sang trọng bằng trần chìm.

Trần thạch cao chìm

Trần chìm là loại trần giấu kín toàn bộ khung xương trong lớp thạch cao, tạo nên bề mặt phẳng, liền mạch và tinh tế. Trần chìm thường được sử dụng trong nhà ở, khách sạn, nhà hàng nhờ tính thẩm mỹ cao và khả năng tạo hình linh hoạt.

Trần chìm có thể thiết kế theo nhiều phong cách như trần phẳng, trần giật cấp.

Trong đó, trần phẳng giống như trần đúc bê tông nhưng mịn, liền mạch. Trần phẳng không có nhiều hoa văn hay họa tiết. Ưu điểm của trần phẳng là mang đến sự tối giản, phù hợp với các không gian nhỏ, hiện đại, trẻ trung. Trần phẳng cũng dễ thi công và ít tốn kém hơn so với các loại trần khác.

Trần thạch cao giật cấp. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Trần thạch cao giật cấp là loại trần thiết kế với nhiều lớp, có cấu tạo giật xuống từng bậc khác nhau. Trần giật cấp phổ biến nhất ở Việt Nam nhờ tính thẩm mỹ và kết hợp linh hoạt với hệ thống đèn trang trí.

Trần giật cấp thường kết hợp với đèn LED âm trần, tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. Loại trần này có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, phù hợp với không gian lớn như phòng hội nghị, phòng khách. Tuy nhiên, trần giật cấp có chi phí cao hơn trần phẳng.

Ngoài cách phân loại theo cấu trúc, trần thạch cao còn được chia theo công năng sử dụng như: trần thạch cao chống ẩm, trần thạch cao chống cháy, trần thạch cao cách âm.