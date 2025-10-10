5 sai lầm cần tránh khi thiết kế phòng tắm

(VTC News) -

Phòng tắm là không gian nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến sự tiện nghi và thư giãn cho gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế phòng tắm, không ít gia chủ mắc phải những sai lầm khiến không gian này trở nên bất tiện, ẩm thấp hoặc nhanh xuống cấp.

Dưới đây là những lỗi phổ biến cần tránh để có phòng tắm đẹp, hiện đại và bền lâu.

Không tính toán diện tích hợp lý

Một trong những sai lầm phổ biến khi thiết kế phòng tắm là bố trí quá nhiều thiết bị trong một không gian nhỏ. Việc “nhồi nhét” bồn tắm, chậu rửa, bồn cầu và tủ đồ mà không cân nhắc diện tích khiến phòng tắm trở nên chật chội, khó di chuyển.

Do vậy, khi thiết kế nội thất phòng tắm, nên ưu tiên các món đồ có kích thước phù hợp. Nếu diện tích hạn chế, bồn tắm có thể được thay bằng buồng tắm đứng kính cường lực để tiết kiệm không gian mà vẫn sang trọng.

Khi thiết kế phòng tắm cần tính toán diện tích hợp lý. (Ảnh: House Beautiful)

Thiếu ánh sáng và thông gió

Ánh sáng và thông gió là hai yếu tố quan trọng trong thiết kế phòng tắm hiện đại. Nhiều người chỉ chú ý đến thẩm mỹ mà quên rằng thiếu thông gió dễ khiến độ ẩm tăng cao, gây ẩm mốc, trơn trượt và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Trong khi đó, không gian tối tăm sẽ làm tăng cảm thấy khó chịu, tù túng. Vì vậy, nên thiết kế cửa sổ ánh sáng tự nhiên và gió lan tỏa khắp không gian phòng tắm.

Vật liệu không phù hợp

Sàn trơn trượt hoặc vật liệu chống thấm kém là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn trong phòng tắm. Khi chọn vật liệu, nên ưu tiên gạch chống trơn, bề mặt nhám nhẹ để đảm bảo an toàn, đặc biệt là cho người già và trẻ nhỏ.

Ngoài ra, tường và trần cần dùng loại sơn hoặc gạch ốp có khả năng chịu ẩm tốt, hạn chế bong tróc và nấm mốc theo thời gian.

Không chú ý hệ thống điện và nước

Thiết kế phòng tắm không chỉ đẹp mà còn phải an toàn. Việc lắp đặt hệ thống điện, đèn chiếu sáng hay bình nóng lạnh không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến rò rỉ điện, nguy cơ cháy nổ.

Do đó, nên chọn các thiết bị có tiêu chuẩn chống nước và bố trí ổ cắm ở vị trí cao, tránh gần nguồn nước. Đường ống nước cũng cần được thi công đúng kỹ thuật để hạn chế tắc nghẽn và rò rỉ.

Thiếu không gian lưu trữ

Nhiều gia chủ thường quên bố trí tủ, kệ hoặc hộc chứa đồ trong phòng tắm. Hậu quả là không gian dễ bị bừa bộn, mất thẩm mỹ.

Một phòng tắm đẹp và tiện lợi nên có giá treo khăn, hoặc tủ âm tường để lưu trữ gọn gàng các vật dụng cá nhân.