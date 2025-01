Lượng khách qua sân bay Nội Bài ngày 28 Tết ít hơn cả ngày thường

(VTC News) -

Trả lời Báo điện tử VTC News sáng 27/1 (28 Tết), ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không Nội Bài cho biết, trong hôm qua và hôm nay, lượng khách đến và đi tại sân bay Nội Bài khá vắng vẻ, thậm chí vắng hơn so với ngày thường.

“Lượng khách đến và đi cao điểm nhất là hôm thứ Sáu vừa rồi (24/1). Hôm nay, sân bay Nội Bài chỉ có 549 chuyến bay, trong đó nội địa đi là 149 chuyến, nội địa đến 151, quốc tế đi là 125 chuyến và quốc tế đi là 124 chuyến. Tổng số chuyến bay giảm khoảng 40 – 50 chuyến, tương đương 4.000 – 5.000 người so với những ngày bình thường”, ông Phương nói.

Lượng khách đến và đi tại sân bay Nội Bài hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh hoạ: Báo Chính phủ).

Để đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ hành khách, sân bay Nội Bài tiếp tục áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 đến hết ngày mùng 5 Tết.

Trước đó, đơn vị đã chủ động nâng cấp, bảo dưỡng hạ tầng, phương tiện kỹ thuật và các tàu bay nhằm nâng cao chất lượng tiếp đón hành khách bay dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 26/1, sân bay phục vụ 984 chuyến bay. Trong đó có 491 chuyến bay đi (337 chuyến quốc nội, 154 chuyến quốc tế), 493 chuyến bay đến (340 chuyến quốc nội, 153 chuyến quốc tế).

Tổng lượng hành khách phục vụ khoảng 146.700 người. Trong số này có 94.622 khách đi (66.149 khách quốc nội, 28.473 khách quốc tế), 52.056 khách đến (24.140 khách quốc nội, 27.916 khách quốc tế).

Cũng theo đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hành khách trong hôm nay (28 Tết) bắt đầu giảm. Tuy nhiên, trong khung giờ cao điểm lúc 3h30 và 5h sáng nay, ga quốc nội vẫn rất đông. Dự kiến, trong ngày sẽ có khoảng hơn 138.000 hành khách đi và đến ở ga quốc nội và quốc tế, giảm nhẹ so với hôm trước (gần 147.000 hành khách/ngày).

Trong ngày, Tân Sơn Nhất có 957 chuyến bay cất/hạ cánh, bao gồm: 803 chuyến chở khách, 139 chuyến bay rỗng tăng tải, 8 chuyến chở hàng và 7 chuyến chuyển tiếp.

Số lượng chuyến bay chở khách quốc nội đi và quốc nội đến đạt 664 chuyến với 85.915 hành khách (chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số chuyến bay và tổng số hành khách/ngày). Bên cạnh gần 86.000 khách quốc nội đi và đến, trong ngày có hơn 52.000 hành khách quốc tế qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Về nguyên nhân lượng hành khách giảm gần 9.000 lượt so với ngày cao điểm hôm qua (27 Tết), đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đa số người dân đã về quê nghỉ Tết từ những ngày trước. Trong ngày 28 và 29 Tết, dự báo lượng khách qua sân bay sẽ tiếp tục giảm.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2025 (từ ngày 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đón hơn 4 triệu khách.

Cụ thể, tổng số chuyến bay dự kiến là 26.033; tổng số khách dự kiến là 4,028 triệu khách (trong đó khách quốc tế là 1.513.644 và khách quốc nội là 2.514.359).

Sản lượng chuyến bay trung bình trên 800 chuyến bay/ngày, dự kiến ngày cao nhất trên 970 chuyến bay. So với cùng kỳ năm 2024, tổng số chuyến bay dự kiến tăng 06,25%; tổng số khách dự kiến tăng 05,36%.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và giải tỏa hành khách tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức trung chuyển hành khách.

Theo đó, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí 2 phương tiện xe buýt đậu đỗ tại khu vực vị trí dừng, đỗ xe buýt hiện hữu tại làn B của ga quốc tế từ cột 12GF đến cột 15GF và vị trí đón khách tại ô B6, ô B20 làn B của ga quốc nội. Thời gian xe buýt hoạt động 24/24h.