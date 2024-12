Giá vé máy bay Tết tăng đột biến, nhiều chặng 'cháy' chỗ

(VTC News) -

Thời gian gần đây, các hãng hàng không liên tiếp thuê thêm nhiều máy bay, cung ứng gần 7 triệu chỗ ngồi nhưng hiện tượng tăng giá và khan hiếm vẫn diễn ra.

Cá biệt, tại Vietnam Airlines, chặng bay TP.HCM - Vinh ngày khởi hành 24/1/2025 (25 Tết) có giá vé là hơn 11 triệu đồng/vé khứ hồi, tăng đến 4 triệu đồng so với thời điểm đặt vé cuối tháng 11. Trong khi đó, chặng TP.HCM - Thanh Hóa cũng ngày này hiện đã hết vé.

Chặng TP.HCM - Thanh Hóa đã hết chuyến bay cho ngày 25 Tết. (Ảnh chụp màn hình)

Theo khảo sát của Báo điện tử VTC News ngày 10/12, vé khứ hồi hạng phổ thông trên nhiều chặng nội địa và quốc tế dịp Tết Ất Tỵ 2025 (từ 24/1/2025 đến 3/2/2025) đã tăng từ hơn 1 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng/vé so với ngày thường, tăng khoảng 3 triệu đồng so với cùng thời điểm năm trước và tăng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng so với thời điểm đặt vào cuối tháng 11.

Cụ thể, vé khứ hồi chặng bay TP.HCM - Hà Nội (bao gồm thuế phí) của Vietjet Air là 7,626 triệu đồng, tăng hơn so với thời điểm đặt vé cuối tháng 11 là 400.000 đồng và tăng hơn giá vé hiện tại là 3,4 triệu đồng; của Vietnam Airlines là hơn 7,803 triệu đồng/vé, tăng hơn so với đặt vé hồi cuối tháng 11 là 200.000 đồng và tăng hơn so với hiện tại hơn 2,9 triệu đồng; của Vietravel Airlines là 7,2 triệu đồng/vé, tăng hơn so với đặt vé hồi cuối tháng 11 là 200.000 đồng và tăng so với bay ở thời điểm hiện tại là 2,8 triệu đồng; Bamboo Airways là 7,8 triệu đồng/vé, tăng 300.000 đồng so với cuối tháng 11 và tăng hơn 3,1 triệu đồng so với thời điểm hiện tại.

Với chặng TP.HCM - Hải Phòng (vé khứ hồi đã bao gồm thuế, phí), giá vé của Vietjet Air là 7,789 triệu đồng; Vietnam Airlines là 8,389 triệu đồng; Bamboo Airways là 8,225 triệu đồng. Mức giá của các hãng đều tăng hơn 3 triệu đồng so với thời điểm bay hiện tại, tăng khoảng 2 triệu đồng/vé so với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ 300.000 - 1,2 triệu đồng so với đặt vé Tết hồi cuối tháng 11.

Các chặng bay khác như chặng: TP.HCM - Thanh Hóa tại thời điểm khảo sát (10/12) đã hết vé hạng phổ thông cho chiều đi ngày 24/1 và chiều về ngày 2/2.

Chặng bay TP.HCM - Nghệ An chỉ còn của hai hãng là Vietjet và Vietnam Airlines với mức giá của vé khứ hồi hạng phổ thông là 11,798 triệu đồng, tăng tới 4 triệu đồng so với đặt vé Tết cuối tháng 11.

Trong khi đó, các chuyến bay dịp Tết từ TP.HCM đến Đà Nẵng cũng có mức giá rất cao, dao động 5,1 - 7 triệu đồng/vé khứ hồi và cũng còn rất ít vé hạng phổ thông. Giá vé thương gia cho chặng này của các hãng từ 9,5 đến hơn 12 triệu đồng.

Giá vé chặng TP.HCM - Vinh lên đến hơn 11 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với đặt vé Tết cuối tháng 11.

Giá vé tăng cao do lệch đầu vận chuyển

Mặc dù các hãng đã cung ứng gần 7 triệu chỗ ngồi nhưng đến thời điểm này tỷ lệ lấp đầy trên nhiều chuyến bay đã đạt 70 - 80%, có một số chuyến vào giờ tốt đã gần đầy chỗ.

Theo Cục Hàng không, một số đường bay nội địa Tết nguyên đán đã đạt tỷ lệ đặt chỗ đạt 100% ở chiều TP.HCM đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung, trong khi chiều ngược lại thời điểm trước Tết đạt mức thấp, thậm chí dưới 10%.

Cụ thể, trên nhiều chuyến bay chặng TP.HCM về các tỉnh miền Trung và phía Bắc trước Tết nguyên đán (từ 24 - 28/1/2025, tức 25 - 29 Tết) của hãng hàng không Vietnam Airlines, tỷ lệ lấp đầy đã đạt 70 - 80%; Vietravel Airlines cũng đã bán hơn 70% số ghế. Ngược lại, chiều Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn - TP.HCM tỷ lệ lấp đầy ghế trống chỉ đạt mức 5 - 15%.

Còn vào cuối kỳ nghỉ Tết (ngày 2 - 5/2/2025, tức mùng 3-6 tháng giêng âm lịch), chuyến bay từ các địa phương như Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đồng Hới về TP.HCM đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình 75%, thậm chí vượt 100%. Nhưng các chuyến từ TP.HCM đến các tỉnh chỉ đạt mức 10 - 20%.

Vietnam Airlines bổ sung loại máy bay thân rộng Boeing 787 để phục vụ hành khách dịp Tết.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, các hãng hàng không dự kiến cung ứng tổng cộng 6,9 triệu ghế trong dịp Tết, tăng 4% so với năm 2024, trong đó 4,8 triệu ghế dành cho các đường bay nội địa. Các hãng nhận định, năm nay nhu cầu đi lại vẫn cao và số lượng mua vé sát ngày sẽ tăng bởi thời gian nghỉ tết của người lao động kéo dài đến 9 ngày. Vì thế, các hãng bay đã liên tục bổ sung thêm máy bay mới.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines bổ sung 3 máy bay (thuê khô và thuê ướt) và sẽ cung ứng thêm hơn 100.000 chỗ cho dịp cao điểm Tết Ất Tỵ 2025, giúp nâng tổng số máy bay của hãng lên 103 chiếc trong năm nay, trong đó tính riêng đội máy bay thân rộng (Boeing 787-9, Boeing 787-10 và Airbus A350) là 31 chiếc.

Còn hãng hàng không Vietjet cũng vừa tiếp nhận máy bay thế hệ mới A321neo ACF (Airbus Cabin Flex). Máy bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sau hành trình từ nhà máy Airbus tại Hamburg, Đức. Đây là thành viên thứ 111 gia nhập đội máy bay hiện đại hàng đầu thế giới của Vietjet. Theo kế hoạch, trong tháng 12 này Vietjet sẽ nhận thêm 3 máy bay mới.