Lương còm cõi 10 triệu đồng/tháng, Gen Z băn khoăn làm gì để 'tiền đẻ ra tiền'?

(VTC News) -

Sau 4 năm ra trường, Giang Anh (26 tuổi), nhân viên truyền thông một công ty ở Hà Nội nhận mức lương 10 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ hết chi phí và có kế hoạch tiết kiệm, mỗi tháng cô chỉ dư ra 2 -3 triệu đồng.

Hồi mới đi làm, Giang Anh thường dùng số tiền dư thừa ít ỏi trên để đi du lịch, mua sắm cho bản thân. Nhưng thời gian đây, cô tính không tiêu xài phung phí mà muốn tích lũy để chuẩn bị cho những dự định lớn hơn. Mặc dù vậy, số tiền lương còm cõi khiến cô loay hoay chưa tìm được hướng đi.

Trường hợp của Giang Anh không phải hiếm ở những người dưới độ tuổi 30, đặc biệt là các bạn trẻ mới ra trường. Họ không biết lựa chọn kênh đầu tư nào phù hợp để “tiền đẻ ra tiền”.

Tư vấn về những trường hợp này, ông Huỳnh Hoàng Phương, Giám đốc khối Phân tích Công ty Tư vấn và Quản lý gia sản FIDT khuyến nghị, người trẻ nên bắt đầu tích lũy và học đầu tư với số tiền nhỏ ngay từ bây giờ. Đồng thời, phải có những kế hoạch tài chính chi tiết, rõ ràng nếu muốn đi xa hơn.

Theo ông, việc đầu tiên mọi người cần làm là nhìn vào thực tế với mức lương 10 triệu đồng/tháng thì không thể thực hiện được các mục tiêu lớn như mua nhà, mua xe trong những năm tiếp theo, nếu chỉ dựa vào thu nhập hiện tại.

“Với mức thu nhập trên, khó có thể đạt được các mục tiêu tài chính lớn. Tuy nhiên, việc bắt đầu đầu tư, kể cả với số tiền nhỏ, cũng giúp bạn hình thành được tư duy và hiểu biết về tài chính, việc này rất cần thiết. Nếu không có tư duy làm giàu thì khi có số tiền lớn, bạn cũng không biết làm gì cho hợp lý”, ông Phương nhấn mạnh.

Còn câu chuyện “tiền đẻ ra tiền”, theo ông thực chất là tái đầu tư lãi, nghĩa là sau khi sinh lời, lãi đó được dồn vào tiền vốn để tiếp tục cho một chu kỳ đầu tư tiếp theo.

Chuyên gia khuyến nghị cần gia tăng nguồn thu nhập chủ động trước khi đầu tư. (Ảnh minh họa).

Vị chuyên gia cho rằng, những việc làm trong giai đoạn này trước hết là xây dựng tư duy về hiểu biết về tài chính, gia tăng thu nhập chủ động để ổn định cuộc sống và có khoản để đầu tư. Nếu không, với thu nhập chỉ ở mức trung bình thì việc chi trả các nhu cầu cần thiết của cuộc sống đã gần hết quỹ lương, nhất là khi sinh sống ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Sau đó, mọi người cần lên kế hoạch cho “tiền đẻ ra tiền”, việc đầu tiên là xác định kênh đầu tư. Với số tiền như trên mà muốn đầu tư ngay thì chứng khoán là lựa chọn phù hợp. Còn muốn rót vốn vào vàng thì cần tích lũy thêm vài tháng.

Tiếp theo, nhà đầu tư cần có kế hoạch quản trị rủi ro và phân bổ tài chính cho phù hợp, nghĩa là nên “bỏ trứng” vào một giỏ hay nhiều rỏ.

“Với những người mới bắt đầu, tôi cho rằng các bạn nên bỏ trứng vào nhiều giỏ thay vì một giỏ để giảm thiểu rủi ro. Bạn có thể xem xét đến việc đầu tư vào chứng khoán, ở đây là chứng chỉ quỹ vì số tiền bạn dư ra mỗi tháng 2-3 triệu đồng khá nhỏ. Hơn nữa, hiệu suất của nhiều quỹ mở ở Việt Nam đang hoạt động khá tốt.

Còn khi bạn đã hiểu được khẩu vị rủi ro của mình và có đủ tích lũy thì mới xem xét đến các lớp tài sản tiếp theo”, ông Phương khuyến nghị.

Vị chuyên gia không khuyến cáo nhà đầu tư chân ướt chân ráo bước vào thị trường đầu tư crypto (tiền mã hóa) vì đây là loại hình tài sản mới, có tính đầu cơ và biến động cao. Còn trong năm tới khi sàn giao dịch vàng đi vào hoạt động và có thêm chứng chỉ quỹ thì đây chính là cơ hội mới cho nhà đầu tư, vì hiện tại, giá kim loại này đang ở mức cao.

“Một số ngân hàng có dịch vụ gửi tiết kiệm online nhưng với số tiền nhỏ như trên thì tôi cũng không khuyến nghị, vì phần lãi mang về không nhiều. Nếu mọi người muốn gửi thì cũng nên coi đây là một khoản đầu tư trong bức tranh chung về tài chính, bên cạnh chứng khoán, crypto, vàng”, ông Phương nói.

Ông Phương vẫn giữ quan điểm nên bắt đầu đầu tư sớm, cả kể là với số tiền nhỏ. Sự trải nghiệm trong hành trình đầu tư chính là phần lãi lớn nhất mọi người nhận được và từ phần lãi này, mọi người có thể tái đầu tư, khởi động cho những dự án về sau.

“Khi nhận diện đâu là một loại tài sản tốt thì người trong cuộc đã phải có những trải nghiệm, hiểu biết nhất định, chứ không phải dựa vào lời tư vấn nào đó. Ví dụ vào năm 2021 hay đợt vừa rồi, những người đạt lợi nhuận tốt từ chứng khoán thường là người đã có kinh nghiệm để nhìn ra và nắm bắt những cơ hội. Còn những nhà đầu tư mới, họ chỉ nhìn thị trường theo cách FOMO và đầu tư bất chấp thì thua lỗ rất nặng”, ông Phương lấy ví dụ.