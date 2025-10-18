(VTC News) -

Khi được hỏi có nên mua vàng trong cơn tăng giá điên cuồng hiện nay, phần lớn chuyên gia đều khẳng định đó là việc làm nguy hiểm, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, người mua có thể vừa lãi đã lại nhanh chóng lỗ nặng.

"Lướt sóng" là dễ "chết"

TS. Nguyễn Hồng Minh, nguyên Trưởng khoa Đầu tư Đại học Kinh tế Quốc dân, phân tích: Việc giá vàng đang tăng điên loạn có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, trong đó có việc tâm lý người dân sốt ruột đổ đi mua càng khiến vàng thêm đắt đỏ.

“Nếu cứ mua đuổi thì nhà đầu tư rất dễ gặp rủi ro vì đối diện nguy cơ giá đảo chiều. Cá nhân tôi nếu muốn đầu tư thời điểm này, tôi sẽ không mua vàng mà chuyển sang mua ngoại tệ. Còn nếu muốn giữ tài sản vẹn toàn thì tôi sẽ gửi ngân hàng. Đặc biệt là tôi sẽ không 'lướt sóng' vàng. Thực tế cho thấy nhiều người vừa mua vàng đã lỗ ngay sau đó vì giá đảo chiều chóng mặt và khoảng cách chênh lệch giữa giá mua - bán được cửa hàng nới rộng đến vài triệu đồng/lượng”, ông Minh nói.

Ông Minh cũng nhấn mạnh, ngoài chịu ảnh hưởng bởi giá thế giới thì giá vàng Việt Nam còn dễ tăng do khan hiếm nguồn cung. Chính vì thế, giá vàng trong nước hiện cách xa giá vàng thế giới, vượt giá trị thực, khiến người mua chịu thiệt.

“Hiện giá vàng thế giới đã tăng rất cao và trong ngắn hạn có thể sẽ tăng nữa. Tuy nhiên nếu tình hình căng thẳng địa chính trị dịu đi thì thay vì mua, các quỹ đầu tư sẽ bán vàng ra để lấy tiền đầu tư, từ đó giá vàng sẽ giảm nhiệt”, TS Nguyễn Hồng Minh cảnh báo.

Có nên mua vàng trong cơn tăng điên loạn? (Ảnh minh họa)

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo người mua không nên có tâm lý "lướt sóng", "ăn xổi", muốn mua vàng để có lời nhanh trong bối cảnh giá đang phi mã. "Quan trọng hơn là tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng bởi giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Như thế người mua sẽ chịu áp lực ấp đôi, vừa từ thua lỗ do giá vàng giảm, vừa phải gánh nợ nần", TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

Vị chuyên gia tin rằng thị trường vàng nóng sốt do khan hiếm và khi đã bão hòa thì sẽ rơi xuống rất nhanh. Ngoài ra là rủi ro do biến động trên thị trường, rủi ro do chênh lệch mua - bán. Vì thế người mua phải tính toán được rủi ro này để kiểm soát hành vi.

"Nhà đầu tư không nên mua đi bán lại theo kiểu "lướt sóng" vì thời điểm này sẽ rất nguy hiểm. Đồng thời nên phân bổ nguồn lực tài chính của mình ra nhiều kênh. Bên cạnh đó không nên để tâm lý đám đông kích động, chi phối, phải kiểm soát được tâm lý Fomo - hội chứng sợ bỏ lỡ”, ông Hiếu đưa ra lời khuyên.

Ở góc độ khác, TS Nguyễn Minh Phong phân tích: Khi giá vàng tăng cao, nhà đầu tư chớp cơ hội mua bán "lướt sóng" và có lãi thì ai cũng thích. Tuy nhiên, cuộc chơi của thị trường vàng luôn nằm trong tay các ông chủ thương hiệu và chủ cửa hàng. Bởi nếu giá cao quá họ có thể đóng cửa không bán hoặc bán ra với số lượng rất hạn chế. Họ cũng có thể mở cửa từ chối mua vàng với lý do hết tiền mặt…

Như vậy, nhà đầu tư cầm vàng trong tay cũng có thể không bán được hoặc cầm tiền trong tay cũng không mua được vàng. Đây là thực tế đã và đang diễn ra trên thị trường vàng Việt Nam. "Trong 'cuộc chiến' vàng, người rủi ro luôn là nhà đầu tư. Do đó, tại thời điểm giá vàng tăng dữ dội và cao nhất mọi thời đại như hiện nay thì nhà đầu tư nên cân nhắc mua, bán”, ông Phong nói.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng nêu quan điểm: việc mua hoặc đầu tư vàng tại thời điểm này là hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Rủi ro thứ nhất là giá vàng trong nước đang cao hơn vàng thế giới rất nhiều, lên tới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Rủi ro thứ hai là giá vàng thế giới cũng đang trong vùng đỉnh cao và sẽ có khả năng điều chỉnh. “Giá vàng đã tăng quá cao và quá nhanh nên chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh giảm. Điều này sẽ khiến giá trong nước cũng đảo chiều theo”, ông Phương dự báo.

Rủi ro thứ ba là Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có sự kiểm soát kỹ nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng thời gian tới, gây nguy cơ đảo chiều giảm mạnh.

Cũng phân tích về việc giá vàng đang ở vùng cao lịch sử, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng điều này phản ánh tâm lý bất ổn trên toàn cầu và nhu cầu trú ẩn tài sản. Tuy nhiên, khi thị trường đã tăng quá mạnh, việc mua vào lúc này dễ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là cơ hội. Người dân cần hết sức tỉnh táo, bởi vàng không phải lúc nào cũng bảo đảm sinh lời, nhất là khi mua ở vùng giá đỉnh.

"Giá vàng cao không đồng nghĩa với cơ hội chắc thắng. Đây cũng có thể là vùng rủi ro lớn. Trong lịch sử, vàng thường không tăng liên tục mà có những nhịp giảm mạnh sau khi đạt đỉnh. Nếu mua lúc cao, người mua có thể thua lỗ ngay khi thị trường hạ nhiệt. Bên cạnh đó, chênh lệch giá mua - bán trong nước thường khá lớn, khiến người mua vàng chịu thiệt ngay lập tức nếu bán ra", ông Huy nói.

Nguy cơ bỏ lỡ kênh đầu tư tốt hơn

Ngoài nguy cơ giá vàng đảo chiều, các chuyên gia còn cảnh báo việc đầu tư vàng theo tâm lý đám đông dễ khiến người dân bỏ lỡ những kênh đầu tư ổn định hơn như tiết kiệm, trái phiếu hay sản xuất kinh doanh...Vì thế, trong bối cảnh giá vàng tăng điên loạn, người dân nên xem vàng như kênh tích trữ dài hạn, không phải công cụ "lướt sóng" kiếm lời.

Ngoài ra, chỉ nên phân bổ một phần hợp lý, khoảng 10% tài sản vào vàng để phòng thủ, thay vì “tất tay”. Nhà đầu tư cần cân đối danh mục sang một số kênh khác để tránh phụ thuộc vào vàng.

Đầu tư vàng theo tâm lý đám đông dễ khiến người dân bỏ lỡ những kênh đầu tư ổn định hơn. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân Ngô Thành Huấn nhìn nhận, có thể vàng sẽ kết thúc quá trình tăng trong năm 2025 và bước vào chu kỳ "ngủ đông" tại giai đoạn 2026-2030. "Tôi không khuyến nghị mua thêm", ông Huấn nêu và gợi ý 2 kênh đầu tư triển vọng là bất động sản và cổ phiếu thông qua chứng chỉ quỹ mở.

"Năm 2025 là chu kỳ cuối cùng của vàng. Nếu không có biến động chính trị lớn thì vàng sẽ nhường lại thị trường cho chứng khoán và bất động sản", ông Huấn đưa ra quan điểm.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM, nhà đầu tư không nên mua nhiều vàng ở thời điểm hiện tại vì giá vàng thế giới đang rất cao, áp lực chốt lời lớn. Những ai đã có vàng mà muốn giữ dài hạn thì vẫn cứ nên giữ.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến số khó đoán, vàng vẫn là tài sản tốt để đầu tư, nhưng tỷ trọng chỉ nên giữ ở mức thấp (10 đến 20% danh mục đầu tư) để bảo toàn tài sản cho nhà đầu tư. Với những nhà đầu tư ưa thích "lướt sóng", cần phải vô cùng cẩn trọng khi giá vàng đã lập ngưỡng đỉnh cao đến như vậy. "Bối cảnh hiện tại là đặc biệt rủi ro với những người dùng “đòn bẩy” tài chính để đầu tư vàng", ông nói.