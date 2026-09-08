Lứa U20 Việt Nam dự World Cup: Người lên đỉnh cao như Quang Hải, kẻ sớm bỏ nghề

(VTC News) -

Gần 10 năm sau kỳ tích dự FIFA U20 World Cup 2017, sự nghiệp của 21 cầu thủ U20 Việt Nam năm ấy có nhiều ngã rẽ khác nhau. Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Tiến Linh vươn lên trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia, trong khi một số đồng đội sớm giải nghệ hoặc rời xa bóng đá chuyên nghiệp.

Câu chuyện Nguyễn Trọng Đại phải lên mạng xã hội tìm việc, thừa nhận thất bại trong sự nghiệp cầu thủ khiến nhiều người tiếc nuối cho một tài năng từng được kỳ vọng của bóng đá Việt Nam. Trọng Đại mang băng đội trưởng của lứa U20 Việt Nam dự FIFA World Cup 2017. Trong số 21 cầu thủ tham dự giải, có người thành công rực rỡ nhưng cũng có những người chọn rời xa bóng đá.

Thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu sớm chia tay bóng đá.

Trong số ba thủ môn, 2 người vẫn còn thi đấu nhưng không thường xuyên có suất chính. Người còn lại cũng hiếm khi được ra sân ở đấu trường chuyên nghiệp và quyết định bỏ nghề sớm.

Nguyễn Bá Minh Hiếu chọn giải nghệ khi mới 29 tuổi. Sau nhiều năm chủ yếu ngồi dự bị ở Hà Nội FC, Minh Hiếu chuyển sang thi đấu bóng đá phong trào để duy trì đam mê và kiếm thêm thu nhập.

Anh đồng thời tận dụng khả năng tiếng Anh để cung cấp dịch vụ vận tải cho khách nước ngoài. Minh Hiếu mua xe riêng và tìm được nguồn khách ổn định. Cựu thủ môn U20 Việt Nam từng cho biết bản thân vẫn có thể tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp nhưng chủ động lựa chọn dừng lại.

Hai thủ môn còn lại là Đỗ Sỹ Huy và Bùi Tiến Dũng hiện cùng thi đấu cho SHB Đà Nẵng. Sỹ Huy vẫn duy trì sự nghiệp ở các giải chuyên nghiệp trong nước. Trong khi đó, Tiến Dũng từng trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018, giải đấu đưa tên tuổi anh đến gần người hâm mộ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh lận đận khi không có phong độ ổn định, đến khi thể hiện tốt thì lại chấn thương nặng liên tiếp.

Nguyễn Trọng Đại là trường hợp có nhiều biến động nhất. Cựu cầu thủ Thể Công Viettel thừa nhận bản thân đã “đánh mất tất cả”, hiện chỉ còn vài chục nghìn đồng trong túi sau khi sự nghiệp đi xuống và gặp chấn thương nặng.

Trọng Đại từng nhận được nhiều kỳ vọng từ HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh sau đó không phát triển theo đúng tiềm năng ban đầu.

Trong khi đó, nhiều đồng đội cùng hàng phòng ngự như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài và Trần Đình Trọng từng có những giai đoạn trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Đỗ Thanh Thịnh, Đặng Văn Tới và Huỳnh Tấn Sinh cũng có nhiều năm thi đấu tại các giải chuyên nghiệp trong nước.

Ở tuyến giữa, Tống Anh Tỷ quyết định giải nghệ sau khi chia tay CLB Thành phố Đồng Nai. Sự nghiệp của Anh Tỷ không đạt tới vị thế như một số đồng đội cùng thế hệ, nhưng tiền vệ này vẫn có nhiều năm chơi bóng chuyên nghiệp trước khi dừng lại.

Dương Văn Hào hiện thi đấu ở giải hạng Nhất. Cựu cầu thủ Thể Công Viettel từng gặp chấn thương rất nặng, ảnh hưởng đáng kể đến quá trình phát triển sự nghiệp.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức thuộc nhóm thành công nhất của thế hệ U20 Việt Nam năm 2017. Cả hai trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia, giành nhiều danh hiệu ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Cả 2 cầu thủ này đều giành Quả bóng vàng Việt Nam, thay nhau giữ băng thủ quân của đội tuyển quốc gia.

Ngoài Quang Hải và Hoàng Đức, một cầu thủ khác của lứa này cũng giành danh hiệu Quả bóng vàng là Nguyễn Tiến Linh cũng vươn lên trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Hà Đức Chinh từng có nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia, trong khi Đinh Thanh Bình và Trần Thành tiếp tục sự nghiệp ở các cấp độ khác nhau của bóng đá chuyên nghiệp.

Gần một thập kỷ sau lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại FIFA U20 World Cup, 21 cầu thủ ngày ấy đã đi theo những con đường rất khác nhau. Có người trở thành ngôi sao của đội tuyển quốc gia, có người duy trì sự nghiệp ở các giải trong nước, nhưng cũng có những cầu thủ sớm dừng cuộc chơi và chuyển sang một công việc khác.