Lũ vượt lịch sử trên sông Cầu, hàng nghìn người đắp đê bối ở Bắc Ninh

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh, hồi 15h ngày 8/10, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang vượt mức báo động 3 khoảng 0,45 - 0,50 m, dự báo còn tiếp tục lên đạt đỉnh (+7,3-7,45 m) vượt cao trình chống lũ tuyến đê bối Đẩu Hàn 0,1 - 0,25 m.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu (Bắc Ninh) tiếp tục dâng, có khả năng đạt đỉnh vào sáng sớm 9/10 và vượt báo động 3 khoảng 1 m.
Trước diễn biến lũ trên sông Cầu, lúc 20h ngày 8/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Kinh Bắc huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng hàng nghìn người dân khu phố Đẩu Hàn đắp nâng cao tuyến đê bối.
Từ 19h giờ đến 21h, các lực lượng tham gia hỗ trợ cùng khoảng 1.500 người dân khu phố Đẩu Hàn đã tiến hành đắp tổng số 5.000 bao tải cát gia cố các vị trí xung yếu với tổng chiều dài khoảng 1 km lên cao thêm 50cm.
Anh Nguyễn Đức Tuấn, khu phố Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc chia sẻ, khi nhận thông tin cần tăng cường lực lượng đắp đê chống tràn, dù mệt mỏi sau giờ làm, anh cùng các cư dân trong khu phố vẫn phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương xúc đất, buộc bao cát gia cố đê.
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết, "Ngoài việc gia cố đê bối ở khu phố Đẩu Hàn, chúng tôi còn yêu cầu lực lượng chức năng vận động, giúp người dân vận chuyển đồ dùng, tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ di dời khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ ngập lụt; đồng thời tiếp tế, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, góp phần bảo vệ an toàn cho tính mạng, sức khoẻ và tài sản của Nhân dân".
Ông Nguyễn Hữu Tầu, Trưởng khu phố Đẩu Hàn cho biết, sau khi huy động người dân và lực lượng chức năng đắp đê, hiện tại, cao trình chống lũ của tuyến đê bối đã được gia cố cao hơn dự báo đỉnh lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu từ 0,20 - 0,25 m.
