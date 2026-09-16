(VTC News) -

Tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 (Vietnam Largest Taxpayers - VNTAX 2026), Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh trong Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của LPBank cho ngân sách Nhà nước, đồng thời cho thấy định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của Ngân hàng đối với nền kinh tế.

Sự kiện do CafeF tổ chức với chủ đề “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới”, ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật vào ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi về vai trò của doanh nghiệp trong kiến tạo nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

LPBank gia tăng đóng góp cho ngân sách Nhà nước

Theo bảng xếp hạng VNTAX 2026, trong năm 2025, LPBank đã đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tăng hơn 3 lần so với năm 2021, qua đó được ghi nhận trong Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

LPBank được vinh danh Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026

Mức đóng góp này được hình thành trên nền tảng hoạt động kinh doanh tăng trưởng tích cực và hiệu quả được duy trì ở mức cao. Năm 2025, LPBank ghi nhận 14.269 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17% so với năm 2024; tổng tài sản đạt 605.585 tỷ đồng, tăng 19%. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong 6 tháng đầu năm 2026. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản LPBank đạt 615.502 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.973 tỷ đồng, riêng tổng thu nhập hoạt động đạt 11.212 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên cho thấy quá trình gia tăng đóng góp ngân sách của LPBank đi cùng với sự mở rộng về quy mô, cải thiện hiệu quả và nâng cao năng lực tạo giá trị. Với LPBank, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là một phần trong hành trình tạo dựng giá trị lâu dài cho nền kinh tế và xã hội.

Tăng trưởng gắn với trách nhiệm kiến tạo giá trị cho nền kinh tế

Trong nền kinh tế, ngân hàng vừa trực tiếp tạo ra giá trị thông qua hoạt động kinh doanh, vừa giữ vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân. Với LPBank, đóng góp cho ngân sách được đặt song hành với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận vốn và cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

Thông qua hoạt động tín dụng, thanh toán và các dịch vụ ngân hàng, LPBank đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời hỗ trợ người dân đáp ứng các nhu cầu tài chính thiết yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống và chủ động hơn trong kế hoạch phát triển kinh tế gia đình.

Ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch HĐQT LPBank - nhận cúp và kỷ niệm chương từ Ban tổ chức.

Chia sẻ tại Lễ vinh danh, ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch HĐQT LPBank - cho biết: “Việc LPBank được vinh danh trong Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những nỗ lực của toàn hệ thống trong quá trình phát triển. Với chúng tôi, đóng góp ngân sách không đơn thuần là việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với nền kinh tế và đất nước.”

Theo ông Bùi Thái Hà, trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, doanh nghiệp dẫn đầu không chỉ cần duy trì tăng trưởng về quy mô và hiệu quả kinh doanh, mà còn phải phát huy vai trò tạo động lực, thúc đẩy năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế: “LPBank xác định tăng trưởng phải đi cùng hiệu quả, an toàn và trách nhiệm. Trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư cho công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng khả năng cung ứng vốn và các giải pháp tài chính, đồng thời chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Chúng tôi kỳ vọng những nỗ lực đó sẽ tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông, người lao động và đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho nền kinh tế”, ông Bùi Thái Hà nhấn mạnh.

Việc được vinh danh tại VNTAX 2026 là thêm một dấu mốc ghi nhận hiệu quả hoạt động và trách nhiệm doanh nghiệp của LPBank. Trên nền tảng năng lực tài chính, công nghệ và hệ sinh thái ngày càng được củng cố, Ngân hàng tiếp tục theo đuổi tăng trưởng hiệu quả, an toàn và bền vững, qua đó tạo thêm giá trị cho khách hàng, cổ đông, người lao động và đóng góp thiết thực cho nền kinh tế.