London Symphony Orchestra mở màn cuộc hẹn mùa thu Hà Nội

(VTC News) -

London Symphony Orchestra (LSO) trở lại Hà Nội trong hai đêm Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026, diễn ra ngày 2 và 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức, phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm và LSO.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 là điểm nhấn “Chạm Thanh Thu” trong hành trình “Chạm Thu Hà Nội”, đưa âm nhạc giao hưởng kinh điển trở thành một điểm chạm nghệ thuật giữa mùa thu Thủ đô, nơi những giá trị di sản gặp gỡ nhịp sống văn hóa hiện đại.

Giai điệu “Tiến quân ca” mở đầu Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 qua phần thể hiện của London Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano. Như một khoảnh khắc quen thuộc được chờ đợi qua mỗi mùa hòa nhạc, Quốc ca Việt Nam một lần nữa mở đầu cuộc gặp giữa LSO và khán giả Hà Nội.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ về dấu ấn của Vietnam Airlines Classic sau gần một thập kỷ đồng hành cùng đời sống văn hóa Thủ đô: “Gần 10 năm qua, chương trình đã trở thành một cuộc hẹn của mùa thu Hà Nội, được khán giả chờ đợi qua từng mùa tổ chức. Chúng tôi hy vọng cuộc hẹn này sẽ còn tiếp tục, cùng với một Hà Nội ngày càng phát triển, gần hơn với thế giới, vẫn giữ được những điều khiến người ta nhớ và muốn trở lại.”

Hơn 100 nghệ sĩ London Symphony Orchestra cùng trở lại sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong Vietnam Airlines Classic 2026. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, khán giả Nhà hát Hồ Gươm đón LSO bằng những tràng vỗ tay, mở đầu đêm hòa nhạc của một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới tại Hà Nội.

Để phục vụ hai đêm hòa nhạc tại Hà Nội, Vietnam Airlines đã vận chuyển khoảng 5,5 tấn nhạc cụ và thiết bị của London Symphony Orchestra bằng đường hàng không.

Từ những cây đàn dây đến các bộ kèn, bộ gõ trên sân khấu, mỗi nhạc cụ đều trải qua quy trình vận chuyển, bảo quản cẩn trọng trước khi cùng các nghệ sĩ tạo nên những màn trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm.

Ở vị trí trung tâm của dàn nhạc, Sir Antonio Pappano dẫn dắt LSO qua từng chuyển động của chương trình. Sự trở lại của ông cùng dàn nhạc tiếp tục tạo nên một dấu nối giữa các mùa Vietnam Airlines Classic tại Hà Nội.

Điểm mới của Vietnam Airlines Classic 2026 đến từ phần trình diễn của hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore (violin) và Eivind Ringstad (viola). Trong Sinfonia Concertante của Mozart, tiếng violin và viola thay nhau dẫn dắt, khi lại song hành, tạo nên cuộc trò chuyện bằng âm nhạc với cả dàn nhạc.

Đằng sau sự thăng hoa của những màn trình diễn là sự tập trung cao độ của từng nghệ sĩ. Sự ăn ý hiện rõ qua từng ánh mắt, từng động tác và cách các nghệ sĩ phối hợp trên sân khấu. Điều ấy thể hiện rõ nét bản lĩnh được rèn giũa qua nhiều năm biểu diễn và hàng nghìn giờ làm việc cùng nhau của một trong những dàn nhạc hàng đầu thế giới.

Ở vị trí chỉ huy, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano cùng các nghệ sĩ LSO tạo nên những sắc thái riêng qua từng phần trình diễn. Từ những giai điệu mang chiều sâu cảm xúc đến những cao trào mạnh mẽ, đêm hòa nhạc đưa khán giả qua nhiều cung bậc.

Đêm diễn đầu tiên khép lại nhưng cuộc gặp giữa London Symphony Orchestra và khán giả Hà Nội vẫn còn tiếp tục. Tối 3/10, LSO cùng Sir Antonio Pappano và hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore, Eivind Ringstad sẽ trở lại sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong đêm diễn thứ hai của Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026, nối dài cuộc hẹn giao hưởng giữa mùa thu Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa tặng hoa nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, trân trọng cảm ơn ông cùng Dàn nhạc Giao hưởng London đã mang đến những màn trình diễn đặc sắc trong đêm đầu tiên của Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Chạm Thu Hà Nội”, nơi âm nhạc cùng những trải nghiệm văn hóa, thể thao và cộng đồng mở ra nhiều cách cảm nhận mùa thu Thủ đô.

Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines đồng hành cùng Hà Nội từ việc kết nối những hành trình đến tạo thêm trải nghiệm tại điểm đến, để du khách có thêm lý do đến, ở lại và khám phá sâu hơn văn hóa, con người nơi đây.

Qua nhiều mùa tổ chức, Vietnam Airlines Classic đang dần trở thành một cuộc hẹn quen thuộc mỗi độ thu về, đồng thời góp thêm một dấu ấn văn hóa để Hà Nội được nhớ đến bởi những trải nghiệm đặc biệt mà du khách có thể tìm thấy khi đến với Thủ đô trong mùa thu.