Giải pháp chống thấm nhà ở hiệu quả trong mùa mưa

(VTC News) -

Mùa mưa đến, không ít gia đình phải đối mặt với nỗi lo thấm dột, ẩm mốc, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thẩm mỹ và kết cấu của ngôi nhà. Tình trạng này không chỉ làm giảm tuổi thọ công trình mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Vậy làm thế nào để chống thấm nhà ở trong mùa mưa hiệu quả? Dưới đây là những giải pháp chống thấm tối ưu, có thể tham khảo:

Nguyên nhân nhà bị thấm trong mùa mưa

Thấm dột là hiện tượng nước mưa ngấm qua các vết nứt, kẽ hở trên tường, trần nhà hoặc sàn sân thượng. Một trong những nguyên nhân phổ biến là tường bị rạn nứt. Nước mưa ngấm vào bên trong qua vết nứt, gây hư hỏng và ẩm mốc.

Mái nhà nứt, vỡ hoặc không lợp kín cũng khiến nước mưa dễ dàng thấm vào bên trong.

Hệ thống thoát nước (máng xối, ống thoát nước) không hiệu quả cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thấm dột. Khi nước mưa bị ứ đọng, gây áp lực, thấm vào tường và sàn nhà.

Việc pha trộn vữa không đúng tỷ lệ, hoặc bỏ qua lớp chống thấm ban đầu khiến công trình dễ bị thấm nước.

Nhà bị thấm nước ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tuổi thọ. (Ảnh minh họa)

Nhà bị thấm sẽ làm mục rữa cốt thép, ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình. Hơn nữa, những vết tường, trần nhà loang lổ, nấm mốc còn gây mất thẩm mỹ cho ngôi nhà. Nước thấm vào nhà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, gây ra các bệnh về hô hấp, dị ứng.

Cách chống thấm cho nhà ở trong mùa mưa

Với các công trình đang thiết kế, chuẩn bị thi công, tối ưu cấu trúc và vật liệu là vấn đề tiên quyết. Ở nhà phố, vị trí tiếp xúc giữa hai công trình liền kề dễ bị thấm do không có khoảng trống thoát nước. Giải pháp là hạn chế tối đa các khe hở, kết cấu càng liền mạch càng tốt. Kiến trúc sư khuyến nghị, nên sử dụng bê tông đúc liền khối cho toàn bộ phần bao che như mái, tường thay vì xây gạch.

Với những ngôi nhà đã hoàn thiện, nhất là nhà có sân thượng, tum hoặc phần hông không được bảo vệ, có thể sử dụng giải pháp gia cố, chống thấm. Cách làm phổ biến là lợp mái tôn để tránh nước mưa lên bề mặt sàn mái, giảm co ngót vì nhiệt độ thay đổi.

Tường là vị trí chịu tác động trực tiếp từ nước mưa. Giải pháp phổ biến và hiệu quả là sử dụng sơn chống thấm giúp tạo lớp màng bảo vệ, ngăn nước thấm sâu vào bên trong. Với tường cũ, cần cạo sạch lớp sơn cũ, xử lý vết nứt trước khi sơn lại.

Nếu trần nhà bị ố vàng hoặc mốc ở mức độ nhẹ, chỉ cần quét sơn chống thấm. Trường hợp trần bị thấm nhiều đến mức bị dột, cần xử lý tại chỗ thấm bằng các vật liệu đặc hiệu như keo chống thấm, trám xi măng, sợi thủy tinh.

Với phần tường bên hông nhà, giải pháp đơn giản là ốp tôn hoặc gạch, đá.

Sơn chống thấm là một trong những giải pháp chống thấm hiệu quả. (Ảnh: Sơn Kenny)

Ngoài ra, việc bảo dưỡng định kỳ là yếu tố quan trọng giúp phát hiện vết nứt, hư hỏng để khắc phục kịp thời. Nên kiểm tra và làm sạch máng xối, ống thoát nước định kỳ để tránh tắc nghẽn.

Theo các chuyên gia, để chống thấm nhà ở một cách hiệu quả, hãy lựa chọn các sản phẩm chất lượng cao từ những thương hiệu uy tín. Hơn nữa, việc chống thấm chủ động ngay từ khi xây dựng công trình sẽ tiết kiệm chi phí và đảm bảo độ bền vững cho ngôi nhà. Khi tình trạng thấm dột nghiêm trọng, nên tìm đến các đơn vị thi công chống thấm chuyên nghiệp để được tư vấn và xử lý triệt để.