Cách chống thấm cửa sổ, cửa kính mùa mưa hiệu quả

(VTC News) -

Mùa mưa đến, không ít gia đình phải đối mặt với tình trạng nước mưa thấm qua cửa sổ, cửa kính, gây ẩm mốc, bong tróc sơn tường và hư hại nội thất. Đặc biệt, ở các căn hộ cao tầng hoặc nhà phố có cửa kính lớn, việc chống thấm cửa sổ càng trở nên quan trọng.

Nguyên nhân khiến cửa sổ, cửa kính bị thấm nước

Mùa mưa, cửa sổ và cửa kính là những vị trí dễ bị thấm nước nếu không được xử lý kỹ. Theo kinh nghiệm từ các đơn vị thi công, cửa sổ hoặc cửa kính bị thấm nước có thể do lớp gioăng cao su bị co rút, nứt vỡ khiến nước mưa len vào khe hở.

Cửa sổ bị thấm có thể do gioăng cao su bị nứt. (Ảnh: 1FIX)

Bên cạnh đó, cửa sổ bị thấm nước khi khe giữa khung cửa và tường không được trét kín bằng silicone hoặc vữa chống thấm. Ở các loại cửa lùa, nếu rãnh thoát nước bị tắc, nước sẽ đọng lại và tràn vào trong.

Cách chống thấm cửa sổ, cửa kính mùa mưa

Kiểm tra và thay gioăng cao su định kỳ

Đây là bước đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Nên kiểm tra toàn bộ gioăng cao su cửa, đặc biệt ở các góc và rãnh trượt. Nếu thấy bị lão hóa, nên thay mới bằng gioăng làm từ cao su tổng hợp EPDM có tính đàn hồi cao. Việc này giúp tăng độ kín khít, ngăn nước và bụi lọt vào nhà.

Bổ sung nẹp, máng thoát nước

Với cửa lùa, nên bổ sung nẹp, máng thoát nước đúng tiêu chuẩn, để đảm bảo nước mưa được dẫn ra ngoài, tránh bị đọng lại.

Trám khe hở bằng keo silicone chuyên dụng

(Ảnh minh họa)

Làm sạch các khe hở, rãnh dọc theo khung cửa và tường, sau đó bơm keo silicone chống thấm để bịt kín các điểm có nguy cơ nước thấm vào. Nên ưu tiên dùng keo trong suốt hoặc màu phù hợp với cửa để đảm bảo tính thẩm mỹ.

Lắp mái che

Nếu cửa sổ nằm ở hướng thường xuyên hứng mưa tạt, nên lắp thêm mái che bằng kính cường lực, polycarbonate hoặc tôn trong suốt. Mái che giúp giảm trực tiếp lượng nước mưa tiếp xúc với cửa, hạn chế nguy cơ thấm dột.

Chọn cửa chống thấm tốt

Khi lắp đặt cửa mới, nên ưu tiên chọn các loại cửa nhôm có ron kép và hệ thống thoát nước đạt chuẩn để hạn chế tối đa tình trạng thấm nước.

Kiểm tra khả năng chống thấm sau lắp đặt

Sau khi thi công hoặc sửa chữa, có thể xịt nước nhẹ lên bề mặt cửa để phát hiện và xử lý kịp thời các điểm còn rò rỉ.

Khi xử lý chống thấm, nên chọn ngày khô ráo để keo hoặc sơn bám chắc. Không nên bơm keo lên bề mặt ẩm ướt, vì sẽ làm giảm hiệu quả kết dính. Trường hợp hiện tượng thấm nặng, nên nhờ thợ chuyên nghiệp kiểm tra toàn bộ cấu trúc cửa và tường để khắc phục triệt để.