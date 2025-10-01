Cách chống thấm tường nhà liền kề hiệu quả

(VTC News) -

Nhà liền kề rất phổ biến trong xây dựng nhà ở tại khu đô thị đông đúc. Điều này mang lại lợi ích về diện tích và chi phí đất đai, nhưng cũng kéo theo nhiều vấn đề khó xử lý, trong đó có hiện tượng thấm nước ở tường giáp ranh. Khi không được xử lý đúng cách, tường ẩm mốc không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mà còn làm giảm tuổi thọ công trình và gây hại sức khỏe người ở.

Nguyên nhân gây thấm tường nhà liền kề

Tường giáp ranh giữa hai ngôi nhà thường ít được chú trọng chống thấm ngay từ đầu, dẫn đến nhiều sự cố về sau. Một số nguyên nhân phổ biến gây thấm tường nhà liền kề như:

Khoảng cách tiếp giáp hẹp

Nhiều nhà xây dựng sát nhau, không đủ khe thoáng để thoát nước và lưu thông không khí. Khi đó, nước sẽ thấm dần vào tường, nhất là tường có khả năng chống thấm kém.

Thấm từ nền móng và tầng hầm

Trong các công trình liền kề, nước ngầm từ tầng hầm hoặc móng có thể ngấm ngược lên tường. Hiện tượng này phổ biến ở những tường xây sát nhau, không có rãnh thoát nước. Kết cấu móng thiếu lớp chống thấm hoặc lớp màng chống thấm chất lượng kém gây ngấm nước, ẩm mốc.

Sai sót kỹ thuật khi thi công

Trong quá trình xây dựng, nếu đặt lớp vữa, sơn chống thấm không đồng đều hoặc mối nối giữa hai nhà liền kề không được xử lý kỹ cũng sẽ dẫn tới thấm tường.

Cách chống thấm tường nhà liền kề

Chống thấm tường nhà liền kề đòi hỏi sự kết hợp giữa vật liệu, kỹ thuật và thi công chuẩn. Dưới đây là các giải pháp chống thấm tường nhà phổ biến:

Dùng sơn chống thấm

Sơn chống thấm là giải pháp phổ biến. (Ảnh minh họa)

Các loại sơn chống thấm gốc xi măng hoặc gốc polymer có khả năng ngăn chặn nước thấm sâu vào kết cấu tường. Khi thi công, cần vệ sinh bề mặt sạch sẽ, xử lý các vết nứt, sau đó quét 2–3 lớp sơn chống thấm để đạt hiệu quả cao nhất.

Xử lý chống thấm từ bên trong nhà

Khi không thể can thiệp vào bức tường phía ngoài (do đã có nhà liền kề khác che kín), có thể sử dụng sơn lót chống kiềm kết hợp sơn chống thấm nội thất. Tuy hiệu quả không bằng xử lý bên ngoài, nhưng vẫn giúp giảm thiểu tình trạng ẩm mốc đáng kể.

Xử lý thấm ngược từ nền móng

Giải pháp này áp dụng cho trường hợp tường bị thấm từ móng hoặc tầng hầm. Có thể bơm hóa chất chống thấm vào khe nứt, chân tường, tạo màng ngăn nước từ dưới.

Kết hợp tổng thể

Với trường hợp bị thấm nặng, giải pháp hiệu quả nhất là kết hợp. Sau khi làm sạch bề mặt, trát vữa nứt. Sau đó, sơn hoặc trát hóa chất chống thấm. Nếu tường gần móng, hãy chống thấm ngược. Tại khe nối, nên bảo vệ bằng màng chống thấm cơ học.