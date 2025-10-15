Gợi ý quà tặng cô giáo Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(VTC News) -

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để tri ân và gửi lời cảm ơn đến những người phụ nữ đã tận tâm cống hiến trong nhiều vai trò khác nhau, đặc biệt là "người chèo đò thầm lặng”.

Một món quà nhỏ, tinh tế và ý nghĩa không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn giúp thắt chặt thêm sợi dây gắn bó giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường. Dưới đây là 15 gợi ý quà tặng 20/10 thiết thực, phù hợp cho cô giáo, thể hiện sự trân trọng và tấm lòng chân thành của người tặng.

Hoa tươi

Bó hoa tươi luôn là biểu tượng của sự tôn vinh và tri ân. Hoa hồng, hoa lan, cúc họa mi hay baby trắng đều mang thông điệp về sự kính trọng, biết ơn và tấm lòng trong sáng. Dù giản dị, hoa luôn là món quà không thể thiếu trong ngày 20/10.

Hoa tươi là món quà phù hợp để tặng các cô giáo nhân ngày 20/10. (Ảnh: Minh Đức)

Thiệp viết tay kèm lời chúc

Tấm thiệp với lời chúc chân thành từ phụ huynh hoặc học sinh luôn khiến cô giáo xúc động. Những dòng chữ tuy nhỏ bé nhưng thể hiện tình cảm sâu sắc, khiến món quà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Khăn choàng lụa

Khăn lụa vừa thanh lịch, vừa hữu dụng, đặc biệt trong thời tiết se lạnh. Đây là món quà tinh tế, thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe và phong cách của cô giáo, người luôn giữ phong thái nhẹ nhàng, chỉn chu.

Túi xách công sở

Một chiếc túi xách nhỏ gọn, thanh lịch giúp cô giáo dễ dàng mang theo giáo án, tài liệu khi lên lớp. Nên chọn kiểu dáng đơn giản, màu sắc nhã nhặn như be, đen, xám hoặc pastel để phù hợp với mọi lứa tuổi.

Bình giữ nhiệt cao cấp

Bình giữ nhiệt là món quà 20/10 thực tế, giúp cô giáo mang theo nước, trà hay cà phê khi đi dạy. Món quà nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe và thói quen sinh hoạt hàng ngày của người nhận.

Bình giữ nhiệt là món quà 20/10 thiết thực và ý nghĩa tặng cô giáo. (Ảnh: Jola)

Sổ tay hoặc planner thiết kế tinh tế

Giáo viên luôn cần ghi chép, lên kế hoạch bài giảng hay công việc. Một cuốn sổ tay bìa da sang trọng, hoặc planner có thiết kế gọn gàng sẽ là món quà ý nghĩa, vừa thực dụng, vừa thể hiện sự tôn trọng nghề nghiệp.

Bộ bút ký cao cấp

Cây bút chất lượng, được khắc tên hoặc đựng trong hộp trang nhã, là món quà tinh tế dành cho cô giáo trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nó vừa thể hiện sự trân trọng với nghề dạy học, vừa mang tính biểu tượng cho tri thức và sự tận tâm.

Set trà hoặc cà phê cao cấp

Một hộp trà thảo mộc, trà ô long hoặc cà phê thơm là món quà giản dị nhưng tinh tế. Sau những giờ lên lớp, cô có thể thư giãn cùng tách trà nóng – một cách gửi gắm lời chúc bình an, nhẹ nhàng.

Giỏ quà sức khỏe

Những món quà chăm sóc sức khỏe ngày càng được ưa chuộng. Giỏ quà nhỏ gồm yến, mật ong hoặc trái cây sấy vừa mang ý nghĩa “chúc cô mạnh khỏe”, vừa thể hiện sự chu đáo của phụ huynh.

Mỹ phẩm chăm sóc da

Bộ sản phẩm dưỡng da cơ bản như sữa rửa mặt, kem tay, son dưỡng môi… sẽ là món quà 20/10 thiết thực, giúp cô giáo thư giãn và chăm sóc bản thân sau giờ làm việc. Nên chọn thương hiệu uy tín, bao bì trang nhã để thể hiện sự tinh tế.

Nến thơm hoặc tinh dầu thư giãn

Sau những giờ dạy học, cô giáo chắc hẳn sẽ cần thời gian để nghỉ ngơi. Một lọ tinh dầu hoặc nến thơm với hương nhẹ như oải hương, cam bergamot giúp tạo không gian thư giãn, giảm căng thẳng hiệu quả.

Nến thơm hoặc tinh dầu thư giãn là món quà 20/10 giúp cô giáo thư thái sau ngày làm việc. (Ảnh: Kodo)

Phụ kiện thời trang nhỏ

Những phụ kiện nhỏ nhắn, tinh tế như ghim cài áo, kẹp tóc, vòng tay sẽ giúp cô giáo thêm tự tin, nổi bật mà vẫn giữ được sự thanh lịch. Bạn nên chọn kiểu dáng đơn giản, sang trọng để phù hợp với môi trường sư phạm.

Hộp bánh handmade hoặc socola

Hộp bánh nhỏ hoặc chocolate được gói đẹp mắt là món quà ngọt ngào, dễ tặng, phù hợp với mọi cô giáo. Quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm và không khí tươi vui trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cây cảnh mini để bàn

Chậu cây nhỏ như sen đá, trầu bà hay xương rồng để bàn giúp không gian lớp học thêm xanh mát. Món quà mang ý nghĩa bền bỉ, kiên trì, đúng với tinh thần của người làm nghề dạy học.

Bộ ly sứ hoặc ấm chén thanh lịch

Bộ ly, tách trà nhỏ xinh, họa tiết tinh tế luôn là lựa chọn an toàn và ý nghĩa. Đây là món quà cô có thể sử dụng hàng ngày, vừa tiện ích, vừa thể hiện nét đẹp truyền thống và sự tôn trọng người nhận.

Bộ ly sứ hoặc ấm chén thanh lịch là món quà 20/10 tặng cô giáo lịch sự trang nhã. (Ảnh: Ironstyle)

Chọn quà Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho cô giáo không cần đắt đỏ, mà quan trọng là thành ý và sự tinh tế. Một bó hoa tươi kèm tấm thiệp, hay một món quà nhỏ được chuẩn bị chỉn chu, đều có thể khiến người nhận cảm thấy ấm lòng.