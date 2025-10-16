Gợi ý những món quà tặng 20/10 dưới 500 nghìn đồng

(VTC News) -

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp đặc biệt để mỗi người bày tỏ tình cảm, sự biết ơn và yêu thương đến mẹ, vợ, bạn gái, đồng nghiệp hay cô giáo. Tuy nhiên, không phải ai cũng có ngân sách lớn cho quà tặng. Thực tế, chỉ với mức chi phí dưới 500 nghìn đồng, bạn vẫn có thể chọn được nhiều món quà 20/10 tinh tế, ý nghĩa và khiến người nhận cảm thấy ấm lòng.

Những món quà tặng 20/10 dưới 500 nghìn đồng

Dưới đây là 15 gợi ý quà 20/10 thiết thực, dễ chọn và phù hợp với nhiều đối tượng mà bạn có thể tham khảo.

Hoa tươi

Một bó hoa tươi luôn là lựa chọn an toàn và tinh tế. Với ngân sách 300 - 500 nghìn đồng, bạn có thể chọn bó hoa hồng, cúc mẫu đơn hoặc tulip được gói đẹp, kèm thiệp nhỏ. Hoa không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn giúp người nhận cảm nhận được niềm vui, sự trân trọng trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đặc biệt, tặng hoa phù hợp cho hầu hết mọi đối tượng, từ mẹ, đồng nghiệp đến người yêu.

Những bó hoa tươi là món quà truyền thống dành tặng các chị em phụ nữ ngày 20/10. (Ảnh: Minh Đức)

Nến thơm hoặc tinh dầu thư giãn

Những năm gần đây, nến thơm, tinh dầu và máy khuếch tán hương trở thành xu hướng quà tặng được ưa chuộng. Với 300 - 450 nghìn đồng, bạn có thể chọn một set nến hoặc lọ tinh dầu hương lavender, cam bergamot, gỗ tuyết tùng… Món quà nhỏ giúp người nhận thư giãn sau ngày dài, đặc biệt phù hợp với phụ nữ văn phòng hoặc người thường xuyên căng thẳng.

Set dưỡng da mini

Nhiều thương hiệu mỹ phẩm như Innisfree, Laneige, Cocoon hay Simple đều có set chăm sóc da nhỏ gọn dưới 500 nghìn đồng. Món quà này vừa thiết thực vừa thể hiện sự tinh tế khi người tặng quan tâm đến việc chăm sóc bản thân của phái đẹp. Bạn nên chọn các sản phẩm dịu nhẹ, phù hợp cho mọi loại da.

Bình giữ nhiệt hoặc cốc cá nhân

Một chiếc bình giữ nhiệt thiết kế sang trọng hoặc ly sứ in tên là món quà hữu ích mà ai cũng có thể dùng. Với 200 - 400 nghìn đồng, bạn có thể chọn sản phẩm từ các thương hiệu như Lock&Lock, Elmich hoặc local brand Việt Nam. Đây là món quà phù hợp cho mẹ, đồng nghiệp hoặc bạn bè.

Túi vải canvas hoặc túi tote thời trang

Túi tote là phụ kiện đơn giản nhưng tiện dụng, có thể dùng đi làm, đi chợ hoặc đi chơi. Với ngân sách 200 - 300 nghìn đồng, bạn có thể chọn túi vải canvas in hình hoa, chữ hoặc thiết kế tối giản. Tặng túi tote thể hiện sự quan tâm tinh tế và thân thiện với môi trường.

Những chiêc túi này đựng được rất nhiều đồ và phù hợp với mọi đối tượng. (Ảnh: WWD)

Khăn choàng hoặc khăn lụa

Một chiếc khăn nhẹ nhàng, thanh lịch luôn là món quà được lòng phái đẹp, đặc biệt là với mẹ hoặc cô giáo. Khăn lụa tơ tằm, chiffon hoặc cotton mềm mại có giá khoảng 250 - 500 nghìn đồng, dễ phối đồ và mang ý nghĩa quan tâm, chăm sóc sức khỏe.

Sổ tay hoặc bút ký tinh tế

Với những người yêu viết lách, ghi chú hay làm việc văn phòng, một cuốn sổ tay đẹp hoặc cây bút ký chất lượng là lựa chọn hợp lý. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự tôn trọng và khích lệ. Giá cho một combo gồm sổ và bút đẹp chỉ khoảng 300 nghìn đồng.

Phụ kiện thời trang nhỏ

Bông tai, dây chuyền, vòng tay hoặc kẹp tóc là những món phụ kiện nhỏ xinh luôn mang lại niềm vui cho người nhận. Với 200 - 500 nghìn đồng, bạn có thể chọn các sản phẩm chất lượng từ thương hiệu Việt Nam. Chỉ cần tinh ý chọn mẫu phù hợp, món quà này sẽ ghi điểm lớn trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tặng những món đồ trang sức cho chị em dịp 20/10 thể hiện sự tinh tế. (Ảnh: Lisaangel)

Hộp quà handmade

Nếu bạn muốn món quà 20/10 thêm phần cá nhân, hãy tự tay chuẩn bị một hộp quà handmade nhỏ gồm socola, thiệp viết tay, nến thơm mini hoặc ảnh kỷ niệm. Chi phí khoảng 300 - 400 nghìn đồng nhưng lại thể hiện được tấm lòng và sự sáng tạo. Đây là món quà tuyệt vời dành cho người yêu hoặc bạn thân.

Cây cảnh mini để bàn

Cây sen đá, xương rồng, hoặc trầu bà mini giúp không gian làm việc thêm xanh và dễ chịu. Giá chỉ 150 - 300 nghìn đồng nhưng mang lại cảm giác gần gũi, tươi mới. Món quà này phù hợp cho đồng nghiệp, giáo viên, hoặc bạn bè.

Hộp bánh ngọt hoặc socola thủ công

Với những người yêu thích ẩm thực, một hộp bánh handmade, macaron hoặc socola được đóng gói đẹp mắt là lựa chọn hoàn hảo. Giá thành dao động 200 - 450 nghìn đồng, nhưng ý nghĩa ngọt ngào mà món quà mang lại thì vô giá.

Hộp bánh ngọt hoặc socola thủ công là món quà nhỏ nhưng đầy ngọt ngào trong dịp 20/10. (Ảnh: Simplydeliciouscakes)

Áo hoặc váy đơn giản

Nếu bạn hiểu rõ gu thời trang của người nhận, có thể chọn áo sơ mi, áo phông local brand hoặc váy hoa nhẹ nhàng. Nhiều thương hiệu Việt như Dottie, The Blue Tshirt, Cocosin… có mẫu dưới 500 nghìn đồng, vừa trẻ trung vừa tinh tế.

Vé xem phim hoặc voucher cà phê

Một món quà trải nghiệm như voucher xem phim, phiếu quà tặng quán cà phê là cách thể hiện sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng thú vị. Với khoảng 300 - 400 nghìn đồng, bạn có thể tặng hai vé xem phim cùng combo bỏng nước, hay một thẻ quà tặng Starbucks, Highlands. Món quà này phù hợp cho bạn bè hoặc người yêu.

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Các sản phẩm như trà thảo mộc, yến lon, thực phẩm chức năng… là lựa chọn thiết thực, đặc biệt dành cho mẹ hoặc người lớn tuổi. Chỉ với 300 - 500 nghìn đồng, bạn có thể chọn các combo nhỏ gọn, vừa ý nghĩa vừa giúp người nhận chăm sóc bản thân tốt hơn.

Nước hoa mini hoặc body mist

Chai nước hoa mini dung tích 15 - 30ml hoặc xịt thơm body mist là món quà được nhiều người yêu thích trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Các thương hiệu như Bath & Body Works, Zara, hoặc The Body Shop đều có sản phẩm trong tầm giá 300–500 nghìn đồng, với hương thơm nhẹ nhàng, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Món quà nhỏ mang hương thơm nhẹ nhàng, gửi gắm lời chúc ngọt ngào nhân ngày 20/10. (Ảnh: Aqualogica)

Không cần quà tặng đắt tiền, điều quan trọng nhất trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 chính là sự quan tâm chân thành. Một tấm thiệp nhỏ, lời chúc viết tay hay tin nhắn chúc mừng cũng đủ khiến người phụ nữ bạn yêu thương cảm thấy được trân trọng.

Với những gợi ý trên, hy vọng bạn sẽ tìm được món quà phù hợp để gửi lời cảm ơn, yêu thương và sẻ chia trong ngày đặc biệt này. Dù giá trị vật chất nhỏ, nhưng khi đi kèm tấm lòng chân thành, món quà sẽ trở nên vô giá trong mắt người nhận.