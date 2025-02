Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2024: Vietcombank dẫn đầu

(VTC News) -

Quán quân về lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn là Vietcombank với lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 đạt hơn 42.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước. Tổng tài sản của ngân hàng này đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, chỉ số NIM (tỷ suất lợi nhuận thuần từ lãi vay) ở mức cao, đạt hơn 3%.

Trong nhóm “Big 4”, ghi nhận sự bứt tốc mạnh mẽ đến từ Vietinbank với sự "nhảy vọt" trong bảng xếp hạng về lợi nhuận. Trong năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Vietinbank đạt hơn 31.700 tỷ đồng, tăng đến 27% so với năm ngoái. Chính vì sự bứt phá này mà Vietinbank đã leo từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 2. Các chuyên gia đánh giá, Vietinbank sẽ là đối thủ vô cùng đáng gờm của các "ông lớn" ngành ngân hàng trong thời gian tới.

Biểu đồ lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng năm 2024.

Mức tăng trưởng của các ngân hàng năm 2024, có một số ít ngân hàng tăng trưởng âm.

Trong khi đó, ngân hàng BIDV lại tụt một hạng, xuống vị trí thứ 3 về lợi nhuận ngành. Năm 2024, BIDV có lợi nhuận trước thuế đạt gần 31.400 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm trước. Tuy nhiên, mức tăng này lại chưa thể qua được mức tăng “đột biến” của Vietinbank.

Việc BIDV rớt một hạng cũng khiến ngân hàng luôn bám sát BIDV là MB cũng rớt thêm một hạng và nằm ở vị trí thứ 4. Năm 2024, ngân hàng MB có lợi nhuận trước thuế hơn 28.800 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước.

Tiếp theo sau vị trí của ngân hàng MB là ngân hàng Techcombank. Đây chính là ngân hàng thương mại tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Năm 2024, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt hơn 27.500 tỷ đồng, tăng trưởng đến 20% so với năm ngoái.

Đáng chú ý là vị trí thứ 6 về lợi nhuận ngành ngân hàng lại thuộc về một ngân hàng trong nhóm “Big 4” đó là Agribank. Ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 là hơn 25.500 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh của Agribank được đánh giá là tốt nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh mẽ của các ngân hàng khác đã khiến Agribank khó “chen chân” được vào Top 4 lợi nhuận.

Các ngân hàng lớn có lợi nhuận "khủng" trong năm 2024. (Ảnh: Đ.V)

Hai ngân hàng tư nhân tiếp theo có lợi nhuận trước thuế hơn 20.000 tỷ đồng là ACB (thứ 7) và VPBank (thứ 8). Trong đó, ACB có lợi nhuận trước thuế năm 2024 là hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm ngoái.

VPBank có lợi nhuận trước thuế hơn 20.000 tỷ đồng, tăng đến 85% so với năm trước. Tuy nhiên, VPBank vẫn chưa phải là ngân hàng có mức tăng trưởng mạnh nhất Việt Nam trong năm 2024.

Ngân hàng có mức tăng trưởng mạnh nhất và đột biến nhất lại chính là BVBank. Trong năm 2024, BVBank tăng trưởng đến hơn 440% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 391 tỷ đồng. Nhờ đó mà BVBank đã thoát được vị trí “bét bảng” về lợi nhuận. Vị trí cuối bảng thuộc về SaigonBank, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này chỉ đạt 99 tỷ đồng, giảm 70% so với năm trước.

Một số ngân hàng có sự tăng trưởng chậm lại trong năm 2024 là VIB và OCB. Năm 2024, ngân hàng VIB có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.000 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước. Ngân hàng nay cũng “văng” ra khỏi Top 10 về lợi nhuận, dù năm 2024 đã rất thành công với chương trình “Anh trai say hi” đình đám. Còn ngân hàng OCB có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm ngoái. Những ngân hàng còn lại đều có mức tăng trưởng tốt so với năm 2023. Các chuyên gia đánh giá, ngân hàng vẫn là nhóm cổ phiếu rất đáng đầu tư trong năm nay.

Ngân hàng VIB thành công với chương trình âm nhạc "Anh trai say hi" nhưng lại có lợi nhuận tăng trưởng âm so với năm trước. (Ảnh: VIB)

Ông Đỗ Thanh Sơn, Trưởng Phòng Tư vấn Đầu tư – Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset nhận định, ngân hàng vẫn là nhóm ngành có tỷ suất sinh lời tốt hàng đầu trên thị trường chứng khoán.

Theo ông Sơn, từ những số liệu thống kê cho thấy, trong 4 năm gần đây, có 3 nhóm ngành luôn có hiệu suất đầu tư tốt trong giai đoạn đầu năm, đó chính là: ngân hàng, bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, giữa các ngành này có độ phân hóa rất cao, riêng chỉ có nhóm ngân hàng là giữ được sự ổn định.

“Quý 4 thường là thời gian cao điểm kinh doanh của các ngân hàng. Nhiều khoản vay được giải ngân, hoạt động tài chính sôi động dịp cuối năm. Các cá nhân, doanh nghiệp chi tiêu mạnh giúp ngân hàng có được lợi nhuận tốt. Bước sang quý 1, các ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng sau khi nhận hạn mức tín dụng mới từ Ngân hàng Nhà nước. Tăng trưởng tín dụng giúp ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận, từ đó hỗ trợ giá cổ phiếu”, ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, sau Tết dương lịch, dòng tiền nhàn rỗi của cá nhân và doanh nghiệp thường quay lại hệ thống ngân hàng. Thanh khoản dồi dào là tín hiệu tốt cho lợi nhuận ngân hàng. Chính vì vậy, ngân hàng là nhóm ngành rất đáng đầu tư trong quý 1/2025.