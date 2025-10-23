Loạt ngân hàng báo lãi lớn trong quý III, có nhà băng tăng trưởng 3 con số

(VTC News) -

Đa số ngân hàng ghi nhận kết quả tích cực với lợi nhuận tăng trưởng 2 con số, thậm chí là 3 con số. Tuy nhiên hiện nhớm Big4 vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh.

Dẫn đầu các nhà băng về lợi nhuận là Ngân hàng TCMP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) với hơn 8.250 tỷ đồng, tăng 14% so với quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận 23.835 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 2% so với cùng kỳ. Như vậy, Techcombank cũng là đơn vị ghi nhận lợi nhuận 9 tháng cao nhất.

Nguồn: BCTC

Ở vị trí tiếp theo là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) báo lãi 9.166 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ và cao nhất trong 15 quý gần đây. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ở mức 20.396 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) đạt 5.382 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, ACB đang xếp thứ ba trong nhóm các ngân hàng công bố BCTC. Tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 16.072 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Ước tính quý III, nhà băng này thu về hơn 3.361 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 55% so với cùng kỳ.

Xếp thứ 5 là Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) với lãi trước thuế đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 19% so với quý III/2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ở mức 9.612 tỷ đồng, tăng 9%.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã: NAB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Ước tính riêng trong quý III, lợi nhuận của Nam A Bank đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tăng 16%.

Tiếp theo là Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) với 336 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 46% so với cùng kỳ. Cộng dồn 9 tháng, lợi nhuận ở mức 1.050 tỷ đồng, tăng 32% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - Mã: KLB) công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 615 tỷ đồng, tăng 194% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng thu về 1.537 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp đôi cùng kỳ, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 30 năm hoạt động.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 336 tỷ đồng trong quý III, tăng 46% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm nay, khoản lãi trước thuế đạt hơn 1.050 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Thông tin từ Ngân hàng Quốc Dân (NCB), nhà băng tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực trong quý III với lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 190 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 65 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 652 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 59 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - Mã: PGB) cũng báo lợi nhuận trước thuế đạt 212 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ở mức 497 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 59 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ. Ước tính quý III, ngân hàng thu về gần 29 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với quý III/2024.