Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2025?

(VTC News) -

Ở kỳ hạn 12 tháng, một trong những ngân hàng có mức lãi suất tốt nhất có thể kể đến là VIKKI Bank với lãi suất 6,2%/năm. Tiếp đến là VietBank, MBV (5,8%/năm), GPBank (5,65%/năm), MSB 5(5,6%/năm), Woori Bank, Bắc Á Bank, VCBNEO (5,5%/năm), LPBank (5,4%/năm)...

Ở kỳ hạn 6 tháng, VIKKI Bank là ngân hàng dang có mức lãi suất tốt nhất với 6%/năm, tiếp theo là ngân hàng VCBNEO (5,6%/năm), MBV (5,5%/năm), Bảo Việt Bank (5,45%/năm), VietBank (5,4%/năm), Techcombank (5,15%), Woori Bank (4,5%/năm)...

Ở kỳ hạn 1 tháng, ngân hàng VCBNEO và VIKKI Bank là 2 ngân hàng có mức lãi suất tốt nhất là 4,35%/năm. Tiếp theo là ngân hàng Eximbank (4,3%/năm), Viet Bank, MBV (4,1%/năm)...

Nhiều ngân hàng tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền.

Đáng chú ý là đầu tháng 10, nhiều ngân hàng dù gần như không điều chỉnh lãi suất nhưng lại tung ra các chương trình tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm với mức cộng thêm phổ biến từ 0,2%-0,5%/năm tùy theo kỳ hạn hoặc số tiền gửi.

Đơn cử, Woori Bank - một ngân hàng đến từ Hàn Quốc - công bố tặng thêm lãi suất 1,5%/năm cho khách hàng mở tài khoản có trên 5 tỷ đồng, cộng thêm 1,2% cho khách hàng mở tài khoản từ 2 - 5 tỷ đồng, cộng thêm 0,9%/năm cho khách hàng mở tài khoản từ 1 - 2 tỷ đồng, cộng thêm 0,6% và 0,3%/năm cho khách hàng mở tài khoản lần lượt từ 500 triệu - 1 tỷ đồng và từ 200 - 500 triệu đồng.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến sau ưu đãi của Woori Bank lên tới 6%/năm đối với kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Đây là mức lãi suất ngân hàng mà không phải ngân hàng nào cũng có thể đáp ứng, nhất là các ngân hàng ngoại.

Ngân hàng MB tặng thêm lãi suất tiết kiệm tới 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng MB Bank trong thời gian từ 29/9 đến 14/10.

Theo các chuyên gia tài chính, mặt bằng lãi suất huy động đang trong giai đoạn “chọn lọc” ngân hàng nào cần vốn thì tăng nhẹ, ngân hàng lớn giữ ổn định để kiểm soát chi phí vốn.

Các ngân hàng phải cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro về thanh khoản. Dự đoán trong trung hạn (3-6 tháng tới), lãi suất dài hạn có thể tiếp tục được “kích” nhẹ lên, nhưng không xuất hiện những bước nhảy lớn dồn dập do áp lực chi phí vốn và yêu cầu quản lý lãi suất.

Với cá nhân có nhu cầu tối ưu lợi nhuận nhưng muốn giữ linh hoạt, có thể chia vốn thành 2 vùng: một phần gửi kỳ hạn trung (6-12 tháng), phần còn lại gửi dài hạn (18-36 tháng) để hưởng lợi suất cao hơn.