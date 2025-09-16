Loạt gầm cầu ở TP.HCM thành nhà tiền chế, bãi giữ xe

Cuối tháng 8, vụ cháy lớn tại điểm giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến hàng trăm phương tiện bị thiêu rụi. Ngay sau đó, Thủ tướng có công điện yêu cầu Hà Nội làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm trách nhiệm nếu có vi phạm; đồng thời rà soát toàn bộ bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ để chấn chỉnh, phòng ngừa sự cố tương tự.
Liên quan công tác quản lý, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi UBND các phường, xã và đơn vị liên quan về việc tăng cường kiểm tra hành lang an toàn đường bộ, phòng cháy chữa cháy. TP.HCM yêu cầu khẩn trương lập danh sách, di dời toàn bộ điểm giữ xe dưới gầm cầu ra khỏi phạm vi bảo vệ hạ tầng đường bộ trước ngày 30/10.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, nhiều gầm cầu lớn tại TP.HCM bị "hô biến" thành nhà tiền chế, bãi xe quy mô lớn và một số hàng quán, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Tại gầm cầu Phú Mỹ, nhiều khu vực bị một số cá nhân tự ý rào chắn để tận dụng làm nơi giữ xe. Bên trong có bảo vệ túc trực, phương tiện ra vào thường xuyên như một điểm giữ xe quy mô lớn. Theo người dân, hoạt động này diễn ra công khai trong thời gian dài.
Không chỉ vậy, khu vực gầm cầu còn trở nên nhếch nhác khi xuất hiện tình trạng vẽ bậy trên các trụ cầu, xung quanh bị biến thành nơi tập kết rác.
Đáng lo ngại, trong số đó có nhiều thùng xốp và vật liệu dễ cháy bị chất thành đống, thậm chí một số người dân còn vứt rác bừa bãi, đốt rác ngay dưới chân cầu, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn bất cứ lúc nào.
Ghi nhận tại đây còn có một công trình tiền chế được xây dựng kiên cố bằng tôn, sắt, có rào chắn xung quanh. Bên ngoài khu vực này treo bảng ghi “Xí nghiệp duy tu bảo dưỡng cầu Phú Mỹ phía Quận 7”. Tuy nhiên, theo quan sát thực tế, bên trong lại được sử dụng như một nhà kho rộng lớn, có nhiều xe ra vào, trong đó có cả xe mang biển hiệu của doanh nghiệp kinh doanh điện máy.
Không chỉ gầm cầu Phú Mỹ, tại gầm cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ) cũng bị rào tôn kín, biến thành bãi giữ ô tô.
Bãi xe này thường xuyên đóng cửa, chỉ mở khi có phương tiện ra vào. Người dân địa phương cho biết nơi đây đã hoạt động nhiều năm, với mức phí gửi xe dao động từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng mỗi chiếc.
Cách đó khoảng 2 km, tại gầm cầu Him Lam (phường Tân Hưng, Quận 7 cũ) cũng xuất hiện một bãi giữ xe hoạt động 24/24, với hàng loạt ô tô, xe tải và xe ba gác tập trung dày đặc.
Theo ghi nhận, bãi xe này gần như đã kín chỗ, chỉ nhận giữ ô tô mà không tiếp nhận xe máy.
Thực tế này cho thấy, mặc dù cơ quan chức năng đã cảnh báo, nhiều gầm cầu tại TP.HCM vẫn đang bị sử dụng sai mục đích, trở thành điểm giữ xe, nhà tiền chế, hàng quán… tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, gây mất an toàn cho kết cấu hạ tầng cũng như tính mạng, tài sản người dân.
